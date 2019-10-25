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İstiklal Caddesi’nde şüpheli paket alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 23:46 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta paniğe neden oldu.

İstiklal Caddesi’nde şüpheli paket alarmı

İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta paniğe neden oldu. Caddeyi kapatan polis ekipleri, yaptığı incelemede çantada elbise olduğunu belirledi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Lisesi önünde bir çanta gören vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgeye şerit çekerek önlem alıp, vatandaşları uzaklaştırdı. İstiklal Caddesi’nde bulunan turistler ise diğer sokaklara yönlendirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çanta üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada elbise olduğu anlaşılınca ekipler caddeyi tekrar yaya trafiğine açtı.

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