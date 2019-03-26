Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gelişmenin istikrarla olacağını belirterek, "İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı getirir. Türkiye'de son 16-17 yıldır bazen önümüze engeller çıkarmaya çalışsalar bile, onların hepsinin de hem de üzerini çiğneye çiğneye, basa basa geçip, Türkiye'nin rotasını hep yukarı çektik." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Gelişmenin istikrarla olacağını vurgulayan Oktay, "İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı getirir. Türkiye'de son 16-17 yıldır bazen önümüze engeller çıkarmaya çalışsalar bile, onların hepsinin de hem de üzerini çiğneye çiğneye, basa basa geçip Türkiye'nin rotasını hep yukarı çektik. Son 16 yılda yüzde 5,6 büyümeyi gerçekleştirdik. 15 Temmuz'da önümüzü kesmek istediler, hainleri getirdiler, içimizden dışımızdan kukla gibi kullandılar." diye konuştu.

Yozgatlının, Yerköylünün liderinin arkasında dimdik durduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Türkiye dimdik durdu. Ekonomiyle vuralım dediler, patlıcan, biber, domates dediler, bizim milletimizi onlarla aldatacaklarını zannettiler. Döviz ile vurmak istediler, ama hamdolsun yeni Cumhurbaşkanlığı sistemimizle onu geride bıraktık. Önümüzde seçim var yine gayret etmeye başladılar. Benim milletim, Yerköylüm, Yozgatlım, dövizin kaça çıktığına bakarak liderinin etrafında durmaz, onu da ezecek, onun da üstesinden geleceğini ve hesabını soracağını bilir."