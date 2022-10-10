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  4. İstinaf Mahkemesi, Mehmet Baransu için tahliye kararı verdi ancak yine de serbest kalamayacak

İstinaf Mahkemesi, Mehmet Baransu için tahliye kararı verdi ancak yine de serbest kalamayacak

10.10.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balyoz planı’ davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4 Mart 2022 tarihinde 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Baransu için İstinaf Mahkemesi tahliye kararı verdi. Ancak başka dosya çerçevesinde tutuklu bulunan Mehmet Baransu’nun serbest kalmayacağı belirtildi.

İstinaf Mahkemesi, Mehmet Baransu için tahliye kararı verdi ancak yine de serbest kalamayacak

İstinaf Mahkemesi, "Balyoz kumpası" davasında bozma kararı verdi. Tutuklu sanık Mehmet Baransu hakkında ise yasal tutukluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

13 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

‘Balyoz planı’ davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un yargılandığı dava, 4 Mart 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Baransu’yu ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’ ve ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlara ilişkin bilgileri açıklama’ suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında ise ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’ suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezası verilmişti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Usulen eksiklikler bulunduğunu belirten Ceza Dairesi, dosyada bozma kararı verdi. Bozma kararıyla birlikte dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ ANCAK SERBEST KALMAYACAK

Ceza Dairesi, ayrıca yasal tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun tahliyesine karar verdi. Ancak başka dosya çerçevesinde tutuklu bulunan Mehmet Baransu’nun serbest kalmayacağı öğrenildi. (İHA)

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Mehmet Baransu balyoz
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