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İstinat duvarı çöktü: 4 işçi enkaz altında kaldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

  Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeSüt Üreticileri Birliğinde meydana geldi. 4 işçi istinat duvarının dibinde atık su boru hattı döşediği sırada istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan işçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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-Kurtarma çalışmaları
-İşçilerin kurtarılması

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

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