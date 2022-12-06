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İstinye Park AVM çalışma saatleri nedir? İstinye Park AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı anda sunduğu pek çok imkânın bulunması alışveriş merkezlerini çekici kılmaktadır. Bundan dolayı günlük yaşantımızda artık sadece alışveriş yapılan bir yerden çıkıp bir buluşma mekânı hâline gelen alışveriş merkezlerinin sayısı oldukça artmaktadır. Bilhassa İstanbul'da çok fazla rastlayacağımız alışveriş merkezlerinden biri de İstinye Park AVM'dir. İstinye Park AVM çalışma saatleri nedir?

İstinye Park AVM çalışma saatleri nedir? İstinye Park AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstinye Park alışveriş merkezi 21 Eylül 2007 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçesinde açılmıştır. Hem açık hem de kapalı alışveriş mekânları ile farklı ilgi ve ihtiyaçlara karşılık veren alışveriş merkezi, yerli ve yabancı pek çok mağazası ile birlikte dünyadan ve Türk mutfağından da birçok seçenek sunmaktadır. Açık ve yeşil alanlarıyla ziyaretçilerine daha keyifli ve daha konforlu bir hizmet sunmak isteyen alışveriş merkezinin mimarisi de buna paralel olarak şekillenmiştir. Alışverişin yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış sinema, spor merkezi ve restoranlarıyla pek çok imkânı bir arada sunan alışveriş merkezi ziyaretçiler açısından da oldukça tercih edilmektedir.

İstinye Park AVM saat kaçta açılıyor?

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan ve yüzlerce ziyaret ettiği İstinye Park AVM çalışma saatleri içerisinde çeşitli imkânlardan ve hizmetlerden yararlanabilirsiniz. İstinye Park AVM açılış saati hafta içi her sabah saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Bu saatten itibaren alışveriş merkezi ziyaretçilerin hizmetine açık hâle gelmektedir.

İstinye Park AVM saat kaçta kapanıyor?

Pek çok imkânı bir arada sunan İstinye Park AVM çalışma saatleri, İstanbul'daki diğer AVM'lerle benzerdir. İstinye Park AVM kapanış saati hafta içi her akşam saat 22.00 olarak belirlenmiştir. Bu saatten itibaren alışveriş merkezi gün içindeki hizmetini sonlandırmaktadır.

İstinye Park AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Haftanın 7 günü de açık olan İstinye Park AVM için hafta sonu çalışma saatleri hafta içiyle benzerlik göstermektedir. Buna göre İstinye Park AVM hafta sonu çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Cumartesi - Pazar: Sabah saat 10.00 ile 22.00 arası

Resmî ya da dinî bayramlarda alışveriş merkezi içerisinde yer alan mağazaların çalışma saatleri değişkenlik gösterebilmektedir. Ziyaretçiler İstinye Park AVM’ nin resmî sitesinden bu değişikliklerle ilgili bilgi alabilirler.

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