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İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor

13.11.2020 12:52 | Son Güncelleme:
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İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor

Netflix’in ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyada olay yaratan filmi Cuties (Minnoşlar), 30. Gotham Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında aday olarak gösterildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dünya çapında tepki alan filmin yayından kaldırılmasına karar vermişti.

Sundance Film Festivali’nden ödülle ayrıldıktan sonra Netflix’in yoğun şekilde tanıtımını yaptığı Cuties (Minnoşlar) filmi dünya çapında ciddi tepki çekmişti. Dünya genelinde çocukları cinsel obje haline getirdiği gerekçesiyle eleştirilen Cuties (Minnoşlar), 30. Gotham Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında yarışmak üzere aday gösterildi. Netflix’e ciddi sayıda abone kaybettiren filmin yarışmada aday olarak gösterilmesi, yeniden gözleri Netflix’e çevirdi.

CUTIES FİLMİNE EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ VERDİLER

Film, Senegalli 11 yaşındaki Amy isimli bir kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor. Amy, ailesinin geleneksel ve muhafazakâr yaşam tarzıyla, özgürlükçü komşuları ve onun dans grubunun sunduğu kaçış fırsatı arasında kalıyor.

Film bu yıl Sundance Film Festivali'nde Fransız-Senegalli yönetmeni Maimouna Doucoure'a dünya sineması dalında en iyi yönetmenlik ödülünü kazandırdı.

  1. Gotham Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında Cuties (Minnoşlar) ile birlikte Bacurau, Beanpole, Identifying Features ve Martin Eden yarışıyor.
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