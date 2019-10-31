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"İstismara Karşı Çocuk Gücü" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Her türlü çocuk istismarını önlemek, istismara karşı çocukları ve toplumu güçlendirmek için Aile Hukuku Derneği Başkanlığında 15 sivil toplum örgütü tarafından hayata geçirilen "İstismara Karşı Çocuk Gücü" projesi Kırıkkale'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem önderliğinde harekete geçen 15 sivil toplum örgütü, her türlü çocuk istismarını önlemek, istismara karşı çocukları ve toplumu güçlendirmek için "İstismara Karşı Çocuk Gücü" projesini hayata geçiriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk bilinciyle harekete geçen 15 sivil toplum örgütünün, çocuk istismarına karşı toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla yürüttüğü "İstismara Karşı Çocuk Gücü" projesi kapsamında , Türkiye'nin dört bir yanında çocuk istismarına karşı önleyici bir eğitim kampanyası yürütülecek.

Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, "İstismara Karşı Çocuk Gücü" projesinin ilk eğitimlerini kasım ayında Kırıkkale'de başlatmayı planladıklarını belirterek, istismara karşı güçlendirme eğitimlerinin bir yıl boyunca Kırıkkale'nin farklı ilçelerinde, farklı okullarda dernek üyesi psikolog ve hukukçu tarafından dönüşümlü olarak verileceğini kaydetti.

Eğitimlerin tüm ülkeye yayılmasını amaçladıklarını dile getiren Erdem, "Hazırladığımız eğitici videolarla Türkiye'de tüm çocuk ve ailelerin verdiğimiz eğitimlere ulaşmasını sağlayacağız. İnanıyoruz ki çocuk istismarı engellenebilir. Biz de bu oluşum vesilesiyle çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin güçlenmesine ve bilinçlenmesine katkı sağlayacağız. Türkiye'deki tüm duyarlı vatandaşlarımızı projeyi desteklemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağırlıklı olarak psikologlar ve hukukçulardan oluşan İstismara Karşı Çocuk Gücü ekibi, eğitimlerin hazırlanması, sunulması ve yaygınlaşması için çalışmalar yürütecek. Sahadan, akademiden ve uzmanlardan toplanan bilgilerin platform destekçilerinin deneyimiyle birleştirilmesiyle hazırlanan özel eğitim programının yüz yüze ve on-line video üzerinden tüm ülkeye yayılması sağlanacak.

"İstismara Karşı Çocuk Gücü" projesi başta Aile Hukuku Derneği olmak üzere Bebek Ruh Sağlığı Derneği, BirİZ Derneği, Bütün Çocuklar Bizim Derneği, Çift ve Aile Terapileri Derneği, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Kadın Dernekleri Federasyonu, Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği, Maya Vakfı, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Türk Psikologlar Derneği, Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme tarafından destekleniyor.

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"İstismara Karşı Çocuk Gücü" Aile Hukuku Derneği Prof. Dr. Bahadır Erdem

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