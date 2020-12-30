İsveç diyeti diğerlerinden tamamen farklı! Altıncı günden itibaren kilo verdiriyor

İsveç diyeti diğer diyetlerden tamamen farklı. Sadece iki haftada 7 ila 10 kilo vermenizi vaat ediyor bunun yanında metabolizmanızı hızlandırdığı, böylece kilonuzu iki yıl içinde geri alamayacağınız iddia ediliyor. İkinci hafta bittikten sonra bırakılması şiddetle tavsiye edilir. 3 ay sonra bu diyeti tekrarlamanıza izin verilir.

İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

İsveç diyeti, 13 gün gibi kısa bir sürede hızlı kilo vermeyi sağlayan bir beslenme programı. İsveç diyeti beslenme programında günlük 3 öğün yemek yiyebiliyorsunuz ve bu sürelerde yoğun egzersizden kaçınmanız gerekiyor. Bu diyet egzersizle birlikte yapabileceğiniz bir diyet programı değil, şimdiden uyaralım.

İsveç diyetini genellikle yaz gelmeden hemen önce hızlı bir şekilde şekillenmek isteyenler veya aşırı kilolu olan kişiler tercih ediyor ve İsveç diyetinin en güzel tarafından bahsedelim, bu diyet metabolizmayı değiştirdiği için iki sene içinde tekrar aşırı kilo almıyorsunuz, verdiğiniz kiloyu muhafaza edebiliyorsunuz.

ORİJİNAL İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ

İsveç diyeti uygulanırken gün içinde en az 2 litre su tüketilmesi öneriliyor. Çay, kahve ve meşrubatlar listede belirtiren miktarda tüketiliyor. İsveç diyetine bağlı kalmak istiyorsanız bu İsveç diyeti menüsünü uygulayabilirsiniz. İşte orijinal İsveç diyeti listesi.