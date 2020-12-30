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İsveç diyeti diğerlerinden tamamen farklı! Altıncı günden itibaren kilo verdiriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 30.12.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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İsveç diyeti diğerlerinden tamamen farklı! Altıncı günden itibaren kilo verdiriyor

Kilo kaybı söz konusu olduğunda, insanlar hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağı umuduyla her türlü diyeti uygularlar. Bazı diyet planları işe yararken bazıları işe yaramaz. Ama işte doğru takip edildiğinde olumlu sonuç vaat eden bir diyet. Hiç şüphe yok ki, insanlar bu fazla kiloları atmak için bu diyete deli oluyorlar. Olumlu sonucu nedeniyle insanları çılgına çeviren diyet ise İsveç diyeti.

İsveç diyeti diğer diyetlerden tamamen farklı. Sadece iki haftada 7 ila 10 kilo vermenizi vaat ediyor bunun yanında metabolizmanızı hızlandırdığı, böylece kilonuzu iki yıl içinde geri alamayacağınız iddia ediliyor. İkinci hafta bittikten sonra bırakılması şiddetle tavsiye edilir. 3 ay sonra bu diyeti tekrarlamanıza izin verilir.

İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

İsveç diyeti, 13 gün gibi kısa bir sürede hızlı kilo vermeyi sağlayan bir beslenme programı. İsveç diyeti beslenme programında günlük 3 öğün yemek yiyebiliyorsunuz ve bu sürelerde yoğun egzersizden kaçınmanız gerekiyor. Bu diyet egzersizle birlikte yapabileceğiniz bir diyet programı değil, şimdiden uyaralım.

İsveç diyetini genellikle yaz gelmeden hemen önce hızlı bir şekilde şekillenmek isteyenler veya aşırı kilolu olan kişiler tercih ediyor ve İsveç diyetinin en güzel tarafından bahsedelim, bu diyet metabolizmayı değiştirdiği için iki sene içinde tekrar aşırı kilo almıyorsunuz, verdiğiniz kiloyu muhafaza edebiliyorsunuz.

ORİJİNAL İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ

İsveç diyeti uygulanırken gün içinde en az 2 litre su tüketilmesi öneriliyor. Çay, kahve ve meşrubatlar listede belirtiren miktarda tüketiliyor. İsveç diyetine bağlı kalmak istiyorsanız bu İsveç diyeti menüsünü uygulayabilirsiniz. İşte orijinal İsveç diyeti listesi.

1. GÜN

Kahvaltı: şekersiz bir fincan kahve
Öğle yemeği: Bir domates, yarım porsiyon haşlanmış ıspanak ve 2 yumurta
Akşam yemeği: Akşam 200 gram biftek ve zeytinyağlı limonlu salata.

2. GÜN

Kahvaltı: Şekersiz bir fincan kahve
Öğle yemeği: 100 gram yoğurt ve 1 dilim salam
Akşam yemeği: 200 grama kadar biftek salatası ve bir meyve

3. GÜN

Kahvaltı: Şekersiz bir fincan kahve
Öğle yemeği: 1 domates, yarım porsiyon haşlanmış ıspanak ve bir meyve
Akşam yemeği: Bir dilim salam, salata, 2 adet haşlanmış yumurta

4. GÜN

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve ve bir dilim kızarmış ekmek
Öğle yemeği: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 havuç, 30 gram yağsız peynir
Akşam Yemeği: Bir kase yoğurt, yarım bardak portakal suyu

5. GÜN

Kahvaltı: Sabah limonlu havuç suyu
Öğle yemeği: 200 gram buharda pişirilmiş somon veya alabalık, limon ve 1 çorba kaşığı erimiş tereyağı dökülüyor
Akşam yemeği: 200 grama kadar biftek, brokoli salatası ya da yeşil salata

6. GÜN

Kahvaltı: Şekersiz bir fincan kahve
Öğle yemeği: 2 haşlanmış yumurta 1 havuç
Akşam yemeği: 200 gram tüysüz pişmiş tavuk ve salata

7. GÜN

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz çay
Öğle yemeği: 200 gram ızgara et ve 1 parça meyve
Akşam Yemeği: -

8. GÜN

Kahvaltı: Şekersiz bir fincan kahve
Öğle yemeği: Bir domates, yarım küçük porsiyon haşlanmış ıspanak ve 2 haşlanmış yumurta
Akşam Yemeği: En fazla 200 gram biftek, bol zeytinyağlı, limonlu salata

9. GÜN

Kahvaltı: Şekersiz bir fincan kahve
Öğle yemeği: 100 gram yoğurt ve bir dilim salam
Akşam yemeği: 200 grama kadar biftek, salata ve 1 parça meyve

10. GÜN

Kahvaltı: 1 kupa sade kahve 1 kesme şeker (gerekli), 2 dilim esmer ekmeğin arasına kibrit kutusu kadar yağsız peynir
Öğle yemeği: 2 katı yumurta, 1 dilim salam, büyük tabak limonlu ve zeytinyağlı yeşil salata
Akşam yemeği: 200 gram haşlanmış kuşkonmaz (veya brokoli), 1 adet domates, 1 adet istenilen meyve (örn. 1 dilim portakal)

11. GÜN

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve ve bir dilim kızarmış ekmek
Öğle yemeği: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 adet havuç, 30 gram yağsız peynir
Akşam Yemeği: Yarım bardak portakal suyu, bir kase yoğurt

12. GÜN

Kahvaltı: Havuç suyu
Öğle yemeği: 100 gram somon veya alabalık, limon ve 1 çorba kaşığı erimiş tereyağı dökülüyor
Akşam yemeği: 200 grama kadar biftek, brokoli salatası

13. GÜN

1 kupa sade kahve 1 kesme şeker (gerekli), 2 dilim esmer ekmeğin arasına kibrit kutusu kadar yağsız peynir

Öğle yemeği: 2 katı yumurta ,1 havuç rendesi limonlanmış

Akşam yemeği: 250 gram tavuk göğüs, büyük tabak limonlu ve zeytinyağlı yeşil salata

İsveç diyetine başlamadan önce doktorunuza danışmanız mutlak bir zorunluluktur. Örneğin 35 yaş üstü ve ciddi hastalıklardan muzdarip olanlara tavsiye edilmez. Bunun gibi son derece kısıtlayıcı ve çok düşük kalorili diyetler, lisanslı bir tıp uzmanının yardımıyla dikkatlice izlenmediği takdirde beslenme yetersizlikleri ve diğer ciddi sağlık sorunları yaratma riski taşır. Uygun bir diyet izlemenin yanı sıra, fiziksel egzersiz de vücudunuz ve sağlığınız için gereklidir.

İSVEÇ DİYETİ YAPANLAR İÇİN ÖNERİLER

İsveç diyetinde sabahları genellikle bir bardak filtre kahve ve bir kesme şeker ile başlıyor. Kesme şeker yerine kahve kreması da kullanabilirsin.

Öğle yemeğinde iki yumurta ve bir porsiyon ıspanak yiyebilirsin.

Akşam yemeğinde ise bir biftek, biraz salata ve bir meyve hakkın oluyor.

İsveç diyeti yaparken 4. günden itibaren midenin küçüldüğünü ve daha az yemek yeme hissinin geliştiğini fark edersin. Balık yemeklerinde veya salatanın üzerine bol limon sıkarak iştahının kapanmasını sağlayabilirsin.

İsveç diyetinin 6. gününden itibaren kilo vermeye başlayacaksın. Kilo vermek seni motive edeceği için 13.güne kadar devam edebilirsin. Aman dikkat, 13 günden fazla bu diyeti sürdürmemelisin. İsveç diyetini tamamladığında ortalama 10 kilo vermiş olacaksın. Diyet sonrasında çok yemek yemekten uzak dur, sağlıklı beslenerek verdiğin kiloyu korumalısın. Bu kadar zorluk boşa çekilmedi, değil mi?

İSVEÇ DİYETİ ZARARLARI

İsveç diyeti hızlı kilo vermeyi vaat ettiği için bazı tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Uzun süre uygulandığında vücuda zararlı etkilerde bulunmaya başlayan bu diyet kısa sürede zayıflama etkisi gösterse bile bu diyetin vücutta yarattığı deformasyona dikkat edilmesi gerekir.

İsveç diyetinin vücuda verdiği zararlar arasında safra taşları, böbrek rahatsızlıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kansızlık, dikkat azalması, odaklanamama problemi, halsizlik, saç dökülmesi, yorgun hissetme, bulantı ve kusma yer aldığı gözardı edilmemelidir. Bu diyet yapılacaksa mutlaka uzman bir hekime danışılmalıdır.


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