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İsveç'ten tedirgin eden açıklama! 'Halka bu gerçeği açıklamak durumundayım' diyerek duyurdu: 'Savaş olabilir'

08.01.2024 00:09 | Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi, Kuzey Kore'nin artan askeri hareketliliği derken İsveç'ten gelen 'savaş' açıklaması dünyayı tedirgin etti. İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin,"İsveç'te de savaş olabilir, halkımızın savaşa hazır olması gerekir" açıklamasını yaptı.

İsveç'ten tedirgin eden açıklama! 'Halka bu gerçeği açıklamak durumundayım' diyerek duyurdu: 'Savaş olabilir'

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin Dalarna bölgesinde bulunan Salen askeri üssünde düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ciddiye alınması gerektiğini belirterek "İsveç'te de savaş olabilir, halkımızın savaşa hazır olması gerekir." dedi.

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"HALKA BU GERÇEĞİ AÇIKLAMAK DURUMUNDAYIM"

İsveç'in 210 yıldır savaşa girmediğine işaret eden Bohlin, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda zaten Avrupa'da kötü olan güvenlik durumu geçtiğimiz yıl daha da kötüleşti. Rusya'nın hızla yeniden silahlanmasının çok ciddiye alınması gerekiyor. Yaklaşık 210 yıldır barış, İsveç halkı için hoş bir yoldaştı. Ancak bu durum günümüzde değişti ve güvenlik durumu kötüleşti. Ben de sorumluluk sahibi bir bakan olarak İsveç halkına bu gerçeği açıklamak durumundayım."

İsveç hükümetinin, ülkenin savaşa girebileceğine dair zihinsel farkındalık oluşturarak savunma kabiliyetini artırmaya çalıştığını ifade eden Bohlin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direncini de örnek aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İsveç Rusya savaş
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