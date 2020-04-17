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İsveçli kamu sağlığı yetkilisi: Sıkı sokağa çıkma kısıtlamasının fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisinden endişeliyiz

17.04.2020 20:44 | Son Güncelleme

İsveç Kamu Sağlığı Kurumu’nun direktörü Johan Carlson, ülkesinin Covid-19 salgınına karşı takındığı tavrı savundu ve sokağa çıkmanın kısıtlandığı ülkelerdeki halkın fiziksel ve ruhsal sağlığı konusundaki kaygıları gündeme getirdi.

İsveçli kamu sağlığı yetkilisi: Sıkı sokağa çıkma kısıtlamasının fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisinden endişeliyiz

İsveç Kamu Sağlığı Kurumu Direktörü Johan Carlson, Covid-19 salgınına karşı takındıkları tavrı savundu ve sokağa çıkmanın kısıtlandığı ülkelerdeki halkın fiziksel ve ruhsal sağlığı konusundaki kaygıları gündeme getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok katı önlemler alan birçok ülkenin aksine İsveç’te resmi bir sokağa çıkma kısıtlaması yok ve okullar, restoranlar ve alışveriş merkezleri de açık. Ancak İsveç'in bu nispeden daha esnek yaklaşımı tartışma yaratmıştı.

Carlson, yabancı gazetecilere düzenlediği basın toplantısında, "sosyal mesafe tavsiyeleri ve 50 kişiden fazlasının toplanmasını yasaklayan kanunların bir karışımıyla, virüsü ciddiye aldıklarını” söyledi.

Carlson ayrıca, daha sıkı sokağa çıkma kısıtlaması kurallarının fiziksel ve ruhsal sağlıkla, aile içi şiddet seviyeleri üzerindeki olumsuz etkilerinden kaygılandıklarını belirtti.

Johan Carlson, “insanların evinde oturup, onlara sokağa çıkmamalarını söyleyen radyo duyurularını dinlemesinde bir mantık göremediğini” vurguladı.

'Stratejimiz uzun vadeli'

Carlson, İsveç’in stratejisinin gerekirse 2022’ye dek gidebilecek kadar uzun vadeli tasarlandığını, ancak mevcut kısıtlamaların da İsveç’te Haziran sonu başlayan yaz tatillerinden önce esnetilebileceğini umduğunu ifade etti.

Basın toplantısına Carlson ile birlikte katılan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de, İsveç’te hayatın normal seyrinde devam ettiği fikrinin bir “efsane” olduğunu savundu.

Linde “Birçok insan evinde kalıyor ve seyahat etmeyi durdurdu. Birçok işletme çöküyor. İşsizliğin çok artması bekleniyor” dedi.

Linde ayrıca “İsveç de Covid-19 salgınında diğer ülkelerle aynı amacı paylaşıyor; yaşam kurtarmak ve kamu sağlığını korumak. Diğer ülkelerle aynı sorunları yaşıyoruz; virüsün boyutu ve yayılma hızı, ulusal sağlık sistemi üzerined kurduğu baskı, ve çoğu ülkeyle aynı araçları kullanıyoruz” diye konuştu.

İsveç’te yarısı son 14 günde tespit edilen 12 bin 500 teyitli Covid-19 vakası bulunuyor ve şu ana dek 1300 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs

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