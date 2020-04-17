İsveçli kamu sağlığı yetkilisi: Sıkı sokağa çıkma kısıtlamasının fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisinden endişeliyiz

İsveç Kamu Sağlığı Kurumu Direktörü Johan Carlson, Covid-19 salgınına karşı takındıkları tavrı savundu ve sokağa çıkmanın kısıtlandığı ülkelerdeki halkın fiziksel ve ruhsal sağlığı konusundaki kaygıları gündeme getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok katı önlemler alan birçok ülkenin aksine İsveç’te resmi bir sokağa çıkma kısıtlaması yok ve okullar, restoranlar ve alışveriş merkezleri de açık. Ancak İsveç'in bu nispeden daha esnek yaklaşımı tartışma yaratmıştı.

Carlson, yabancı gazetecilere düzenlediği basın toplantısında, "sosyal mesafe tavsiyeleri ve 50 kişiden fazlasının toplanmasını yasaklayan kanunların bir karışımıyla, virüsü ciddiye aldıklarını” söyledi.

Carlson ayrıca, daha sıkı sokağa çıkma kısıtlaması kurallarının fiziksel ve ruhsal sağlıkla, aile içi şiddet seviyeleri üzerindeki olumsuz etkilerinden kaygılandıklarını belirtti.

Johan Carlson, “insanların evinde oturup, onlara sokağa çıkmamalarını söyleyen radyo duyurularını dinlemesinde bir mantık göremediğini” vurguladı.

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