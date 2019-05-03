İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, İsveçli turistlerin Antalya'ya ilgisinin gün geçtikçe arttığını, kentin turistler için son derece cazip imkanlar sunduğunu bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Hellgren, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Altunbaş'ı ziyaretinde, Antalya'nın güvenli tatil beldesi ve popüler bir destinasyon olduğunu belirtti.

İsveç halkının tatil için gideceği destinasyonda tercih kriterleri arasında ekoloji açısından sürdürülebilir, çevre dostu olması, organik ürünler ve suyunun temiz olmasının önem arz ettiğine değinen Hellgren. "İsveçli turistlerin Antalya'ya ilgisi her geçen gün artıyor. Bu kriterlere göre Antalya, turistler için son derece cazip imkanlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Altunbaş ise kentin yılın 12 ayı çeşitli alternatifleri olan bir tatil merkezi olduğunu vurguladı.

Antalya'nın turistler için son derece güvenli bir yer olduğunu aktaran Altunbaş, şunları kaydetti:

"Futbol turizmi konusunda da son derece gelişmiş tesislere sahip olması nedeniyle çok sayıda İsveç futbol takımı da kamp için Antalya'yı tercih etmektedir. Antalya'dan İsveç'e direkt uçuş yapma olanağı sayesinde İsveçli turist sayısının artmasını bekliyorum."

