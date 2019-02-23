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İsveç’te hamile siyahi kadına uygulanan orantısız güce tepki sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 19:47 | Son Güncelleme

İsveç’in başkenti Stockholm’deki Hötorget Metro İstasyonu’nda İsveç vatandaşı hamile siyahi kadının, güvenlik görevlilerince darp edilmesinin yankısı sürüyor.İsveç’in başkenti Stockholm’de Hötorget Metro İstasyonu’nda hamile bir siyahi kadın, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde, bilet kontrolü esnasında metro görevlileri tarafından sürüklenerek metrodan çıkarılmıştı.

İsveç’in başkenti Stockholm’deki Hötorget Metro İstasyonu’nda İsveç vatandaşı hamile siyahi kadının, güvenlik görevlilerince darp edilmesinin yankısı sürüyor.
İsveç’in başkenti Stockholm’de Hötorget Metro İstasyonu’nda hamile bir siyahi kadın, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde, bilet kontrolü esnasında metro görevlileri tarafından sürüklenerek metrodan çıkarılmıştı. Hamile kadına uygulanan orantısız güç ülkede tepki ile karşılanmıştı. Bu gibi olayların tekrar yaşanmaması için İsveç’te ki Afrikalılar kültür organizasyonu Stockholm’ün merkezi sayılan Kungstragarden (Kral Bahçesi) parkında yapılan protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı gösteri olaysız bitti.
Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, "Biz bu protesto gösterisini siyahi insanlara beyaz insanlar gibi davranılması, siyahi olduğu için ayrımcılık yapılmaması için yapıyoruz" dedi.
Göstericiler, güvenlik görevlilerine ve polislere "Artık Yeter" pankartlarıyla seslenerek protesto etti. Ayrıca Afris Kültür Organizasyonu konuşmacılarından sonra İsveç Yeşiller ve Çevre Partisi Somali asıllı Milletvekili Ali Elmi de protestoculara destek verenler arasındaydı.
Öte yandan polis arabaları protesto gösterisinin yapıldığı yerden epey uzakta bekledi.

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