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İsveç'te ırkçı neo-Nazi üyesine hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

İsveç'te iki gazeteciye suikast hazırlığı yapmakla suçlanan neo-Nazi üyesi, evinde ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te iki gazeteciye suikast hazırlığı yapmakla suçlanan İskandinavya Direniş Harekatı (NMS) isimli neo-Nazi grubuna üye 48 yaşındaki Peter Holm, evinde ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Sundvall Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Holm'un iki gazeteciye suikast hazırlığı içinde olduğuna dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatine karar verildiği ancak evinde ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mayısta, Holm'ün Sundvall kentinde oturduğu villaya İsveç İstihbarat ve Güvenlik Servisi (SEPO) polisleri tarafından yapılan baskında çok sayıda silah, bir çantanın içinde el yapımı suikast tabancası ve casusluk amacıyla kullanılan dinleme cihazları bulunmuştu.

Holm'ün el konulan bilgisayarında, Sundvall'de yerel yayın yapan Ljusdals- Posten gazetesinden iki gazetecinin adresi ve gittiği yerlerin fotoğrafları da tespit edilmişti.

Hollm'ün suikast yapma hazırlığı içinde olduğu iddia edilen iki gazeteciden biri olan Ljusdals- Posten Genel Yayın Yönetmeni Anders Ingvarsson, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, mahkemenin olayı ciddiye aldığını ve gereken cezayı Holm'e verdiğini belirtti.

Suikast hazırlığı yapmaktan berat etmesine şaşırmadığını kaydeden Ingvarsson, ''Villasında silah saklıyor. Gazetecilerin ayrıntılı yaşantılarını takip edip, arşivliyor. Bu, onun normal bir insan olmadığını gösteriyor. Bizim hakkımızda bilgi edinmesi ise zor değil. Çünkü arama motoru Google'a benim ismimi yazdığında hakkımda arşivlediği bilgilerin hepsine ulaşılabiliyor. Belki bu yüzden beraat etti.'' değerlendirmesinde bulundu.

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