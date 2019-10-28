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İsveç’te obez çocuklara zorunlu tedavi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

İsveç’te binlerce çocuk ve gencin sorunu olan obeziteye karşı zorunlu tedavi uygulanacağı belirtildi.İsveç’te obezite sorunu ile karşı karşıya kalan binlerce çocuk kalp ve damar hastalıkları sorunu da yaşıyor.

İsveç’te obez çocuklara zorunlu tedavi

İsveç’te binlerce çocuk ve gencin sorunu olan obeziteye karşı zorunlu tedavi uygulanacağı belirtildi.

İsveç’te obezite sorunu ile karşı karşıya kalan binlerce çocuk kalp ve damar hastalıkları sorunu da yaşıyor.

Başkent Stockholm’de Karolinska Enstitüsü Araştırma Merkezi 13 -16 yaşlarında ve kilosu 100’ün üzerinde olan çocuklara zorunlu tedavi uygulanacağını açıkladı. Giderek artan obezitenin ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çeken Karolinska Enstitüsü yetkilileri, bu çocuklara zorunlu tedavi uygulayacağını belirtti.

İsveç’te 2018 yılında obez çocukların sayısında artış yaşandığı kaydeden yetkililer, çocukların ve gençlerin problemi için hükümetin derhal tedbir alması gerektiğini ifade etti.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Obez Çocuk isveç

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