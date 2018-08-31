'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Fuhuşun 1940'lardan beri yasal olduğu İsviçre’de vatandaşların da oylamasıyla Zürih’in dış mahallelerinden birinde sokaklardaki açıkhava seksini daha güvenli ve sağlıklı kılmak adına seks kutuları kurulmuştu.

2013'te 2 milyon dolar harcanarak açılan tesiste para karşılığı ilişkiye girmek isteyen müşteriler arabalarıyla özel inşa edilmiş tahta kutulara giriyor ve pazarlık sonucu anlaştığı seks işçisi kadınlarla birlikte oluyordu.

Yetkililer projenin hedeflenen başarıya ulaştığını ve seks kabinleri sayesinde insan kaçakçılığının ve seks işçilerine yönelik şiddetin azaldığını açıkladı. Uygulama ile ayrıca hayat kadınları güvence altına alındı ve çalışma koşulları iyileştirildi.

Hükümet tesis için her sene güvenlik ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere 800 bin dolarlık harcama yapıyor.

SEKS KABİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ

İlk olarak sadece otomobil sürücülerine hizmet sunan tesiste daha sonra motosiklet ve bisiklet sürücülerine de izin çıktı. Ancak yayaların kabinleri kullanması mümkün değil. Araç sürücülerinde de yalnız olma şartı aranıyor.