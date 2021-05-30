HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsviçreli turist o manzaraya hayran kaldı!

İsviçreli turist o manzaraya hayran kaldı!

30.05.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağları görmek için İsviçre'nin Neuchatel bölgesinden Türkiye'ye gelen Louis Cornelli, karşılaştığı manzaraya hayran kaldı.

Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan İsviçreli turist Louis Cornelli (43), 6 ayda 7 bin kilometre pedal çevirerek Yüksekova’ya geldi. Yüksekovalı İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan’ın misafiri olan Cornelli, ilçe halkının misafirperverliği karşında bir ilki yaşadığını belirtti. İlçeyi karış karı gezen Cornelli, ilçe halkı ile birlikte kürekle su kanalını temizledi.

"DOĞASINA HAYRAN KALDIM"

Daha sonra Yüksekova’nın 2 bin 500 rakımlı dağlarına çıkan Cornelli, Yüksekova dağlarınının İsviçre’deki Alp Dağları'na benzediğini söyledi. Mayıs ayına rağmen 2 mevsimin bir arada yaşandığı ilçeye hayran kaldığını dile getiren Cornelli, bol bol resim çekti. Cornelli, “Türkiye’de 7-6 aydır bisikletle yolculuk yapıyorum. 5 gün önce Yüksekova’ya geldim. Ben Yüksekova’yı çok sevdim. Burada hala 2 mevsim bir arada yaşanıyor. Dağlarındaki kar ile ovalarındaki yeşilliği göz kamaştırıyor. Ben buranın dağlarını İsviçre’nin Alplerine benzetiyorum. Yüksekova’nın doğasına hayran kaldım. Muhteşem bir şey. El değmemiş güzelliklerle dolu. Bizde bu fırsatı kaçırmamak için doyasına resim çektik’’ dedi.

AW332524_11

"İKİ MEVSİMİN BİR ARADA YAŞANMASINDAN ÇOK ETKİLENDİ"

Yüksekova’nın artık her yönüyle turizme açılması gerektiğini ifade eden İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan ise’’ Louis Cornelli bir arkadaş vesilesiyle bende kalıyor. İlçeyi gezdirdim, Yüksekova’nın güzelliklerini gösterdim. O da buradaki dağları, İsviçre Alpleri’ne benzetiyor. Özellikle Yüksekova insanının çok iyi olduğunu söylüyor. Bunun yanında ilçede 2 mevsimin yaşanması, onu çok etkilemiş ve çokta mutlu etmiş. İnsanların, 2 mevsimi bir arada görmek için uçakla kilometrelerce uzaklıktaki yerlere gittiğini söylüyor. Bugün burada ise insanlar hepsini bir arada yaşıyor. Bizde gelen her turisti gezdirecek, memleketimizin güzelliklerini tanıtacağız” diye konuştu.

AW332524_05

AW332524_01

AW332524_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Bu obada 10 günlük tatil bedava! Tek bir şart var...Bu obada 10 günlük tatil bedava! Tek bir şart var...
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
İsviçre

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.