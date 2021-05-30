İsviçreli turist o manzaraya hayran kaldı!

Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan İsviçreli turist Louis Cornelli (43), 6 ayda 7 bin kilometre pedal çevirerek Yüksekova’ya geldi. Yüksekovalı İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan’ın misafiri olan Cornelli, ilçe halkının misafirperverliği karşında bir ilki yaşadığını belirtti. İlçeyi karış karı gezen Cornelli, ilçe halkı ile birlikte kürekle su kanalını temizledi.

"DOĞASINA HAYRAN KALDIM"

Daha sonra Yüksekova’nın 2 bin 500 rakımlı dağlarına çıkan Cornelli, Yüksekova dağlarınının İsviçre’deki Alp Dağları'na benzediğini söyledi. Mayıs ayına rağmen 2 mevsimin bir arada yaşandığı ilçeye hayran kaldığını dile getiren Cornelli, bol bol resim çekti. Cornelli, “Türkiye’de 7-6 aydır bisikletle yolculuk yapıyorum. 5 gün önce Yüksekova’ya geldim. Ben Yüksekova’yı çok sevdim. Burada hala 2 mevsim bir arada yaşanıyor. Dağlarındaki kar ile ovalarındaki yeşilliği göz kamaştırıyor. Ben buranın dağlarını İsviçre’nin Alplerine benzetiyorum. Yüksekova’nın doğasına hayran kaldım. Muhteşem bir şey. El değmemiş güzelliklerle dolu. Bizde bu fırsatı kaçırmamak için doyasına resim çektik’’ dedi.