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İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Paravicini Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

Dominique Paravicini, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğan, Paravicini ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Doğan, kabulde yaptığı konuşmada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Hatay'da Büyükelçi Paravacini ve beraberindekileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Paravicini de tarih ve kültür şehri Hatay’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla Doğan'a teşekkür etti.

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