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  4. İran'da büyükelçilik çalışanı evinin bulunduğu rezidanstan düşerek hayatını kaybetti

İran'da büyükelçilik çalışanı evinin bulunduğu rezidanstan düşerek hayatını kaybetti

04.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'nin Başkatibi evinin bulunduğu rezidanstan düşerek hayatını kaybetti.

İran'da büyükelçilik çalışanı evinin bulunduğu rezidanstan düşerek hayatını kaybetti

İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğinde çalışan Başkatibin, evinin bulunduğu 20 katlı rezidansın 17'nci katından düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

İran medyasına göre, Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İsviçreli üst düzey diplomatın Tahran'ın kuzeyindeki Kamraniye bölgesinde evinin bulunduğu rezidansın 17'nci katından düşerek öldüğünü kaydetti.

Diplomatın Silve B. adında 52 yaşında bir kadın olduğunu aktaran Halidi, cesedin adli tıpa sevk edildiğini ve olayın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İran ile ABD arasında temaslar, İsviçre üzerinden sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tahran İran

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