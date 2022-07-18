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  4. İsyan ettiler! "Bir evde 30 kişi kalıyor, camlardan atladılar"

İsyan ettiler! "Bir evde 30 kişi kalıyor, camlardan atladılar"

18.07.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy’de yaşanan bir olay mahalle sakinlerinin isyanıyla sonlandı. Vatandaşlar komşularının, evini onlarca kişiye pansiyon gibi kiraya verdiğini iddia etti ve isyan etti. Mahalle sakinleri “Burada geçen sene de böyle bir şey yaşandı. Evde bir sürü kişi var. O zaman da camlardan atladılar. 30-40 kişiye yakın evin içerisinde kalıyorlar, suçlu ev sahibi ama” dedi. Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İsyan ettiler! "Bir evde 30 kişi kalıyor, camlardan atladılar"

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan bir olay sonrası mahalle sakinleri isyan etti. Ev sahibinin evini onlarca kişiye kiraya verdiğini iddia eden mahalle sakinleri dikkat çeken ifadeler kullandı. Polisin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Evini pansiyon gibi kişi başı kiralayarak fazla para elde etmeye çalışan ev sahibine isyan eden mahalle sakinleri, “Burada geçen sene de böyle bir şey yaşandı. Evde bir sürü kişi var. O zaman da camlardan atladılar. 30-40 kişiye yakın evin içerisinde kalıyorlar, suçlu ev sahibi ama böyle bir şey olabilir mi hiç. Bugün de bir komşumuzun çocuğuna telefona yazı yazarak taciz etmeye kalkmışlar. Öyle olunca da mahalleli bunları linç etmeye kalkmış." şeklinde konuştu.

"BİR EVDE BU KADAR KİŞİ KALMAZ"

Mahalle sakinleri "Biz ev sahibini defalarca kez uyardık, bizi hiç umursamadı. Bir evde bu kadar kişi kalmaz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
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