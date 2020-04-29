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İşyerinden ücretsiz maske nasıl alınır? İstanbul’da maske dağıtımında değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul Eczacılar Odası kritik bir açıklama yaparak İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışan vatandaşlara eczanelerden değil iş yerlerinden maske dağıtılacağı açıklandı. Peki işyerinden nasıl ücretsiz maske alınır?

İşyerinden ücretsiz maske nasıl alınır? İstanbul’da maske dağıtımında değişiklik

İstanbul’da ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili olarak kritik bir değişiklik duyuruldu. Artık kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde SGK’lı olarak çalışanlar ücretsiz maskelerini iş yerinden alacaklar. Peki iş yerinden ücretsiz maske nasıl alınır? Hangi adımların atılması gerekiyor.

İŞ YERİNDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

İlk etapta çalışanların değil iş yerlerinin maske talebinde bulunması gerekiyor. Çalışanlar iş yeleri ile bu yönde iletişime geçebilirler. İstanbul Ticaret Odası’nın sitesinde yer alan bilgilere göre bünyesinde 10 ve 10’dan fazla çalışanı bulunan iş yerleri maske taleplerini İTO’ya iletecekler. İşte İTO’nun açıklaması:

Covid-19 salgınından korunmak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla işyerlerinde alınması gereken tedbirler ilgili bakanlıklarca açıklanmıştır. Bu çerçevede çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunmasının sağlanması ve firma çalışanlarının maske takması zorunlu hale gelmiştir.

“SGK Hizmet Listesinde” çalışan sayısı on (10) ve üstü olan, üretim faaliyetlerine aktif olarak devam eden firmalar maske talebinde bulunabileceklerdir. Bu itibarla aşağıdaki formun doldurularak Odamıza ivedilikle iletilmesi gerekmektedir.

Talepler Odamızca toplanacak ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda ilgililere iletilecektir. Maske tahsis ve dağıtımı İstanbul Valiliğince yapılacak değerlendirmeler sonrası uygun bulunan firmalara Valilik ilgililerince gerçekleştirilecektir.

Maskelerin teslim alınması aşamasında SGK Sigortalı Hizmet Listesi'nin ibraz edilmesi ZORUNLUDUR.

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