İşyerinin önündeki köpeğin saldırısına uğradı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi işyerinin önünde bağlı olan köpeğin saldırısına uğradı.

Olay Organize Sanayi 4. Caddede meydana geldi. Sacit N, iddiaya göre bir işyerinin önünden geçerken kapının önünde bağlı olan sahipli bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran adamın yardımına işyeri sahibi ile çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpeğinin saldırısından kurtarılan Sacit N, özel bir araçla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsın tedavisi sürüyor.



