HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? Mario Draghi Türkiye'ye geliyor!

İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? Mario Draghi Türkiye'ye geliyor!

05.07.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Başbakanı Mario Draghi bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkeye gelecek olan Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Peki İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? İşte İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin hayatı ve biyografisi...

İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? Mario Draghi Türkiye'ye geliyor!

İtalya Başbakanı Mario Draghi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Vatandaşlar basında yer alan haberlerin ardından internette araşltırma yapmaya başladı. Peki İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

İTALYA BAŞBAKANI MARİO DRAGHİ KİMDİR?

Mario Draghi 3 Eylül 1947 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünayay geldi.

Mario Draghi siyesetçi olmasının yanı sıra bankacı ve ekonomisttir.

Mario Draghi, Federico Caffè gözetiminde Roma La Sapienza Üniversitesi'ni bitirdi ardından da Nobel Ödülü sahipleri Franco Modigliani ve Robert Solow gözetiminde 1976'da Massachusetts Institute of Technology'de ekonomi dalında doktora kazandı.

1981-1991 yılları arası Floransa Üniversitesi'nde profesör oldu. 1984 yılından 1990 yılına kadar Dünya Bankası İcra Direktörü olarak görev yaptı. 1991 yılında İtalyan Hazine genel müdürü oldu ve 2001 yılına kadar bu görevde kaldı. Hazinede görev yaptığı süre boyunca revize edilen İtalyan şirketleri ve mali mevzuat komitesi başkanlığında ve İtalyan finansal piyasalarını düzenleyen yasa tasarısı hazırladı. Ayrıca, çeşitli banka ve şirketlerin eski yönetim kurulu üyesi oldu.

Daha sonra 2002-2005 yılalrı arasında Goldman Sachs'ın başkan yardımcısı ve müdürü oldu. Ayrıca firma genelinde bir yönetim komitesi bir üyesi oldu.

Harvard Üniversitesi'nde John F. Kennedy School'da Politika Enstitüsü Üyesi oldu.

17 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi - Ecofin'in - bir önerisiyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak adaylığı kabul edildi. 24 Haziran 2011 tarihinde Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak göreve atanması resmen Avrupalı ​​liderleri tarafından da teyit edildi. 1 Kasım 2011 tarihinde Jean-Claude Trichet'ten görevi devraldı. Görevini 31 Ekim 2019 tarihine kadar sürdürdü.

12 Ocak 2021 tarihinde İtalya'da başlayan hükûmet krizinin 26 Ocak 2021 tarihinde başbakan Giuseppe Conte'nin istifa etmesiyle sonuçlanması üzerine, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından 2 Şubat 2021 tarihinde teknokrat hükûmet kurmakla görevlendirildi. 12 Şubat 2021 tarihinde Temsilciler Meclisi'ndeki sağ ve sol partilerin büyük bölümünün desteğini alarak ulusal birlik hükûmeti kurdu. 13 Şubat 2021 tarihinde yemin ederek İtalya başbakanı oldu.

Mario Draghi, 1973 yılında Maria Serenella Cappello ile evlenmiştir.

Mario Draghi'nin Federica Draghi, Giacomo Draghi adında 2 çocuğu vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı'ndan Bayram genelgesi!İçişleri Bakanlığı'ndan Bayram genelgesi!
Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!
Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdiSokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İtalya Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

Yemek borusu kanseri yapıyor! Bu yiyecekleri aç karna tüketmeyin

Yemek borusu kanseri yapıyor! Bu yiyecekleri aç karna tüketmeyin

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.