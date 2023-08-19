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İtalya Başbakanı Meloni'den ahlak dersi! Restoran ücretini ödemeden kaçan İtalyan turistlerin hesabını ödedi...

19.08.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan Başbakan Giorgia Meloni, Arnavutluk'ta bir restorandan hesaplarını ödemeden kaçan İtalyan turistin hesabını kendi cebinden ödedi.

İtalya Başbakanı Meloni'den ahlak dersi! Restoran ücretini ödemeden kaçan İtalyan turistlerin hesabını ödedi...

İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk'un Berat kentinde bir grup İtalyan turistin yemek yedikleri restoranın ücretini ödememesi üzerine ders niteliğinde bir hamle yaptı. Başbakan Meloni, turist grubunun hesabını kendi cebinden ödedi.

BÜYÜKELÇİYE TALİMAT VERDİ

Yerel basın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın konuyu o sırada ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye aktardığını ve Meloni’nin de hesabın ödenmesi için İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçisine talimat verdiğini aktardı.

İtalya’nın Tiran Büyükelçiliği’nden dün yapılan açıklamada, “Giorgia Meloni'nin talimatıyla, Berat şehrinde bir restoranda bir grup İtalyan turistin ödemeden bıraktığı hesabın kapatılmasını sağladık.

İtalyanlar kurallara uyar ve borçlarını öder, bunun gibi olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz.

Berat'taki restoran hesabının İtalyan turistler tarafından onurlandırılmaması konusunda; ödeme, Başbakan Meloni'nin kişisel fonlarıyla, ödemeyi maddi olarak yapmakla sınırlı olan Büyükelçilik aracılığıyla yapıldığı belirtilmektedir” denildi. Büyükelçilik basın mensuplarına hesabın 80 Euro tutarında olduğunu teyit etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Arnavutluk

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