İtalya Başbakanı Meloni'den itiraf gibi açıklama: Zor görevlerle karşı karşıyayız

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23-24 Mart'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, parlamentonun üst kanadı Senatoya zirve gündemindeki konuları ve İtalyan hükümetinin bu konulara yaklaşımına dair bir konuşma yaptı.

Meloni, İtalya'nın elinde Avrupa'da başrol oynamak üzere pek çok kartı olduğunu ifade ederek, "Gelecek konseyin gündeminde, Ukrayna, göç ve enerji konuları var ki bunlar AB'nin öncelikleri arasında yer alıyor. Uluslararası sistemin içinde bulunduğu bu karmaşık dönemde AB, muhtemelen son yılların en zor görevlerine çağırılıyor. Bunlar; Ukrayna'da Rus saldırganlığıyla ortaya çıkan tehdit karşısında kıtanın güvenliğini garanti etmek, ekonomik dokuyu korumak ve küresel dengelerde ortaya çıkabilecek radikal değişikliklere hazır olmak. AB, bunlara zamanında etkili ve stratejik yanıtlar vermeye çağrılıyor." diye konuştu.

Akdeniz'de daha fazla masum insanın ardından göz yaşı dökmek istemediklerini dile getiren Meloni, düzensiz göçmen akınında yoğunluğun artmasının uluslararası koruma hakkına sahip olanları ya da kotalarla gelenlere de zarar verdiğini söyledi.

Meloni, ülkenin güneyindeki Cutro'da 26 Şubat'ta yaşanan ve en az 88 kişinin öldüğü göçmen teknesi faciasını hatırlatarak, "Avrupa Komisyonu Başkanı’na, AB Konseyi Başkanı’na bu konuda daha fazla bekleyemeyeceğimizi yazdım. Vicdansız insan tacirlerinin düzenlediği bu seyahatlerde bir sonraki kazayı çaresizce bekleyemeyiz. İtalya'nın deniz sınırları, AB'nin de dış sınırlarıdır. Bütün kıtanın güvenliğini ilgilendirir." ifadelerini kullandı.

Meloni, "Varsayımsal olarak herhangi bir göç hakkından önce, hiçbir insan daha iyi hayat vaadiyle göç etmeye zorlanmamalıdır. Avrupa ve Batı'nın son yıllarda kusurlu biçimde ihmal ettiği husus tam olarak budur." dedi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında AB'nin 2016'da Türkiye ile göç anlaşması yaptığını hatırlatan Meloni, "İnsan kaçakçılığıyla güçlü bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Bunlar; göçmen botlarının hareket etmesini durdurmak, menşe ülkelerle işbirliği, geri dönüşleri artırmak, bu amaçlar için uygun kaynakları ayırmak olabilir. Bu hususlar, AB liderlerinin önüne koyacağımız önceliklerimiz. Menşe ve transit ülkelerle işbirliğini uygun kaynaklarla güçlendirmek gerekiyor. Artık Akdeniz'den gelen akınlara da eşit şekilde önem verilmesi gerektiğine inanıyorum." yorumunu yaptı.

UKRAYNA'NIN YENİDEN YAPILANMASINA İLİŞKİN ROMA'DA KONFERANS

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'ya desteklerini yineleyen Meloni, uluslararası hukuka saygıyı sağlamak için Moskova üzerindeki baskıyı sürdürmenin esas olduğunu kaydetti.

Meloni, İtalya'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirterek, "26 Nisan'da Roma’da düzenleyeceğimiz imar konferansı üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Başbakan Meloni, adil barışa yönelik müzakere yolunun henüz olgunlaşmadığını ama inatla takip ettiklerini kaydetti.

Konuşmasında Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılmasına da değinen Meloni, "Bunu destekliyoruz çünkü Rus saldırganlığının gıda güvenliğine de yansımaları oldu." dedi.

"KEMER SIKMA DÖNEMİ SONA ERDİ"

Meloni, AB’de uygulanan ekonomi politikalarıyla ilgili olarak, "2023 içinde bütçeyle alakalı yeni hedeflerimiz olmalı. İstikrar ve büyüme arasında daha fazla dengeye ihtiyacımız var. Geçmişte istikrara çok fazla dikkat gösterildi, şimdi artık büyümeye daha fazla dikkat vermemiz gerekiyor. Kemer sıkma dönemi sona erdi." diye konuştu.

Enerji güvenliği konusunun da AB Liderler Zirvesi’nin önemli bir konusu olduğunu dile getiren Meloni, "Otomobillerin karbon emisyonlarına yönelik düzenlemelere ve binaları daha verimli hale getirme gibi önerilere karşıyız. Bizi yeni stratejik bağımlılıklara maruz bırakma riski taşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, hükümet olarak ulusal çıkarlarını savunmaları için askeri harcamalara yönelik ödenekleri artırma sorumluluğunu da üstlendiklerini dile getirdi. (AA)

