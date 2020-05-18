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İtalya'da eğlence mekanları açılıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 13:32 | Son Güncelleme

İtalya’da yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında düşüş görülmesiyle birlikte yerel yetkililer, bu haftadan başlamak üzere bazı kısıtlamaları kaldırıyor.

İtalya'da eğlence mekanları açılıyor!

Bunlar arasında eğlence mekanlarının, restoranların, kuaförlerin ve diğer işletmelerin yeniden açılması yer alıyor.

Kiliseler ve müzelerin de kapılarını açacağı belirtilirken, başkent Roma’da dünyadaki en uzun koronavirüs karantinasının hafifletilmesinden sonra normal yaşama devam edildi.

Aziz Petrus Bazilikası’nın da dezenfeksiyondan sonra tekrar açılacağı ve halk ayinleri için de ateş ölçüm kontrollerinin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, Roma’da çok sayıda restoran ve eğlence mekanlarının normal faaliyete döneceği belirtildi.

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