İtalya’da infial yaratan skandal! 7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti... Kimyasal hadım tartışmaları başladı

Temmuz ayında yaşları 18 ila 22 arasında değişen 7 erkek, Sicilya'nın Palermo şehrinde ismi açıklanmayan 19 yaşındaki kıza tecavüz etmişti. Başından sonuna kadar kaydedilen skandal olayın dava süreci devam ederken ortaya çıkan ayrıntılar önce yerel ardından ulusal medyada yer buldu. Tecavüz sırasında 7 erkeğin arasında geçen diyaloglar da dahil olmak üzere ayrıntıların paylaşılmasıyla tepkiler de çığ gibi büyüdü. Skandal tecavüz olayının sonrasında yedi erkekten altısı hali hazırda tutuklandı. Saldırı sırasında reşit olmayan bir erkek ise suçunu itiraf ettikten sonra serbest bırakıldı.

KİMYASAL HADIM SESLERİ YÜKSELDİ

Euronwes’in haberine göre, Başbakan Giorgia Meloni’nin koalisyon hükümetinde Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olan Matteo Salvini tecavüz olaylarına çözüm olarak kimyasal hadımı önerdi. Salvini, tecavüzcülere zorla kimyasal hadım etme teklifinin Parlamento'ya getirilmesini önererek, “Bir kadına ya da çocuğa tecavüz ediyorsanız açıkça bir sorununuz var demektir. Hapis cezası yeterli değil” ifadelerini kullandı. Önerisine göre hadım yöntemi, bir hakimin çocuk tacizcisi veya tecavüzcüsüne ceza vermesiyle birlikte uygulanabilecek. Suçun tekrarlanması durumunda ise otomatik olarak uygulanacak.

DESTEK VERMEYENLER DE BULUNUYOR

Kimyasal hadım önerisi aralarında sol merkez parti Partito Democrato'dan (PD) milletvekili Laura Boldrini'nin de bulunduğu pek çok kişi tarafından eleştiriliyor. Boldrini, önerinin Salvini’ye “siyasi destek” sağlamak adına yararlı olacağını ancak sorunu çözmek için esas gereken şeyin “kültürel bir değişim” olduğunu söyledi. Değişimin özellikle okullarda ve ailede başlaması gerektiğini vurguladı.

POLONYA’DA KİMYASAL HADIM ZORUNLU

Birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede kimyasal hadım gönüllük esasına göre gerçekleştiriliyor. Suçlu cezasının tamamı veya bir bölümünü çekmemek karşılığında bunu seçebiliyor. Polonya’da 2009'dan beri cinsel suçluları zorunlu kimyasal hadım etme cezasına çarptıran tek AB ülkesi olmaya devam ediyor.

Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde kimyasal hadım tehlikeli veya akıl hastası seks suçlularında gönüllü olarak uygulanabiliyor ve tedavi genellikle hapis cezalarının azaltılmasıyla sonuçlanıyor. Avrupa'da cerrahi kısırlaştırmaya izin veren tek ülke ise Çekya. Ancak bu seçenek de yine gönüllülük esasına göre gerçekleştiriliyor.



