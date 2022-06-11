İtalya'da kaybolan helikopterden kahreden haber! Cansız bedenleri bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag'da Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu burada İtalya'da kaybolan helikopterdeki 4 Türk vatandaşının aranmasına ilişkin açıklama yaptı. İtalya'da arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu da helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu. Reuters ise 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

"BİRAZ ÖNCE HABER GELDİ"

Bakan Çavuşoğlu, Çekyalı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında "İtalya'da büyükelçimiz ve konsolosumuz bölgede" açıklamasında bulundu ve araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Modena Valiliği'nin açıklama yaptığına değinen Çavuşoğlu, "Biraz önce haber geldi, helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ancak henüz ulaşılamamış" diye konuştu.

"KONUMU BELİRLENDİ"

İtalya'da arama çalışmalarında görevli Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu da helikopterin yerinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır.”

ACI HABER GELDİ

Reuters'ta yer alan bilgiye göre, kaza yapan helikopterdeki 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İtalya'da perşembe günü bir helikopter Toskana-Emilian Apenin bölgesinde radarda kaybolmuştu. Helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve helikopterin 33 yaşındaki pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

Eczacıbaşı Topluluğu, helikopterdeki çalışanlarının İtalya'ya kağıt teknolojileri fuarı için gittiklerini duyurmuştu.

(DHA)



