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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 19:14 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 33 bin 229'a yükseldi.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1811'lik düşüşle 46 bin 175'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 232 bin 248'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 516 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 240'lık artışla 152 bin 844'e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 87 daha artarak 33 bin 229'a yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 489 olan sayı, bugün 475'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 755 bin 279 test yapıldı.

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