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İşler karışıyor! İtalya'da bir yerel yönetici kendi kendini karantinaya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:11 | Son Güncelleme

İtalya’nın Lombardiya Bölgesi’nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiği için kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

İşler karışıyor! İtalya'da bir yerel yönetici kendi kendini karantinaya aldı

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya’nın Lombardiya Bölgesi’nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında koronavirüs tespit edildiği için kendisini iki haftalık karantinaya aldığını duyurdu.

Fontana, Facebook hesabından paylaştığı bir görüntüde, yakın çalışma arkadaşının Kovid-19 analizlerinin pozitif çıktığını belirterek, bu nedenle yapmaları gereken basın toplantısını iptal etmek durumunda kaldıklarını anlattı.

Yakın çalışma arkadaşıyla temasta olan ekibi ve kendisinin de testlerden geçtiğini aktaran Fontana, bu testlerin negatif çıkmasına karşın kendisini de karantinaya aldığını bildirdi.

Attilio Fontana, karantina kararının gerekçesini ise "Bugün itibaren bir şeyler değişecek. Ben de üst düzey sağlık enstitüsünün talimatlarına uyacağım, bunun için iki hafta boyunca kendi halimde tecritte yaşamaya çalışacağım. Bunu özellikle benimle çalışanları korumak için yapıyorum" ifadeleriyle açıkladı.

İtalya'da geçen cumadan bu yana Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 400'ü buldu. Salgının görüldüğü bölgeler arasında İtalya içinde Lombardiya başı çekiyor.

İtalya, bu istatistiklerle koronavirüsün en hızlı yayıldığı ve en çok ölümün görüldüğü ülkeler sıralamasında da dünya genelinde ilk 5'te yer alırken, Avrupa’da ise birinci durumda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Lombardiya Karantina koronavirüs

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