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İtalya'da mafya örgütü Ndrangheta'ya baskın! Dünyanın en büyük suç ağlarından biri kabul ediliyor

27.06.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan polisi, dünyanın en büyük suç ağlarından bir olarak kabul edilen mafya örgütü Ndrangheta'ya baskın düzenledi. Polisin operasyonunda 30'dan fazla kişi tutuklandı. İtalya'nın en tanınmış mafya karşıtlarında Catanzaro Savcısı Nicola Gratteri, bölge siyasetçilerine ve kamu yöneticilerine 2014-2020 döneminde mafya üyeleri tarafından "boyun eğdirildiğini" açıkladı.

İtalya'da mafya örgütü Ndrangheta'ya baskın! Dünyanın en büyük suç ağlarından biri kabul ediliyor

İtalyan mafya örgütü Ndrangheta’ya yönelik baskınlar devam ediyor. İtalyan polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Calabria bölgesinden politikacılar da dahil olmak üzere zanlıların mafya birliği, cinayet, gasp, dolandırıcılık, kamu sözleşmelerine hile karıştırma, rüşvet ve oy satın alma gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları ifade edildi.

MAFYANIN GENİŞ SUÇ AĞI!

Açıklamada, baskın sonucunda 22 kişinin cezaevine gönderildiği, 12 kişinin ev hapsine alındığı, 4 kişinin görevden alındığı ve 3 kişiye seyahat yasağı getirildiği ifade edilerek, eski bir Calabria Valisi de dahil olmak üzere toplam 123 kişinin soruşturma altında olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Almanya'nın Stuttgart kentinden savcılar ve Alman federal polisi ile soruşturma kapsamında işbirliği yapıldığı ifade edildi.

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Ndrangheta mafya ağının İtalya'nın güneyinden kuzeyine emlak, gıda, meyve, sebze ve canlı hayvan ticareti, güvenlik hizmetleri ve kumar gibi yasadışı ticaret yaptığı biliniyor.

BÜYÜK DARBE VURULMUŞTU

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından geçtiğimiz mayıs ayında Belçika, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Slovenya, İspanya, Romanya, Brezilya ve Panama'daki kolluk kuvvetleri ile ortak yürütülen operasyon kapsamında Ndrangheta üyesi 132 kişinin gözaltına alınmıştı.
Kökleri İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesine dayanan Ndrangheta, dünyanın en büyük suç ağlarından biri olarak kabul ediliyor.

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polis İtalya mafya

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