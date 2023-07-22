İtalya’da şiddetli dolu yağışının sonrasında oluşan sel ilginç görüntüler oluşturdu! Resmen buzlu su aktı

İtalya'nın kuzeyindeki Milano yakınlarındaki bir kasaba olan Seregna 21 Temmuz’da şiddetli rüzgarlar birlikte yoğun bir dolu fırtınasıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Dolu yağışının etkisiyle sokakları sel bastı. Sel sularının arasındaki buzların oluşturduğu görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedilirken sosyal medyada paylaşılınca viral oldu.

KUZEYİ KIŞ, GÜNEYİ YAZ

Seregna bölgesi başta olmak üzere İtalya’nın kuzey kesimleri fırtınanın etkisindeyken güneyda sıcak hava dalgası etkisini kaybetmeden devam ediyor. Sicilya’da sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken, sıcaktan fenalaşarak hastaneye başvuranların sayısı yüzde 20 arttı.