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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 307 kişi hayatını kaybetti

08.02.2021 20:36 | Son Güncelleme:
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 307 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 307 artarak 91 bin 580 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 144 bin 270 testte, 7 bin 970 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 644 bin 707'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 419 bin 604'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 307 artışla 91 bin 580'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 15 bin 82 artışla 2 milyon 133 bin 523'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 582 bin 510 oldu. Aşılananların 1 milyon 147 bin 256'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, ülkenin orta kesimindeki şehirlerinden Perugia'da artan vakalar sebebiyle bugünden itibaren kentte kırmızı bölge uygulamasına geçildi. Buna göre, kent ve çevresinde iş ve acil ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmak yasak olacak, gıda malzemesi satan yerler haricinde tüm dükkanlar kapalı kalacak. (AA)

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