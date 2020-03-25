İtalya'daki ilk vakadan açıklama geldi

İtalya'da salgından en ağır etkilenen bölge olan Lombardia'da yaşayan Mattia'nın ses kaydı, Lombardia bölge yönetimi tarafından yayımlandı. Mattia şunları söyledi:

"Bana 18 gün yoğun bakımda kaldığımı söylediler. Sonra ise bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi edildim ve burada gerçek dünyayla ilk teması kurmaya başladım. Dünyanın en basit ama en güzel şeyini yapabilmeye, nefes alabilmeye başladım."

"İnsanlar benim yaşadıklarımdan, evde kalmanın temel önemde olduğunu öğrenmeli" diyen Mattia, şöyle devam etti:

"Ben çok şanslıydım çünkü tedavi görebildim. Ama şimdi hastalanırsanız sizi tedavi edecek doktor, personel ya da teçhizat bulamayabilirsiniz."

Özel hayatın korunması ilkesi gereği soyismi açıklanmayan Mattia, şimdi tek isteğinin yakında doğmasını beklediği bebeğinin dünyaya geldiğini görmek olduğunu söyledi.

'SÜPER BULAŞTIRICI'

İtalya'da koronavirüs ilk kez Ocak sonunda Roma'da, Çinli bir turist çiftte görülmüştü. Ocak sonundan 20 Şubat'a kadar ise virüsün ülkede yayıldığını gösteren bir bulgu ortaya çıkmamıştı.