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İtalya'dan Apple'a 10 milyon euroluk suya dayanıklılık cezası!

30.11.2020 15:56 | Son Güncelleme:
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İtalya'dan Apple'a 10 milyon euroluk suya dayanıklılık cezası!

İtalya Rekabet Kurumu, ABD'li teknoloji devi Apple'a akıllı telefonlarının suya dayanıklılık özelliklerine dair reklam ve promosyonlarda yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle 10 milyon euro para cezası kesti.

İtalya Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Apple International ve Apple İtalya'ya, akıllı telefonlarının su geçirmez özelliklerine ilişkin verilen bilgilerinin yanıltıcı olması ve ürünlerin satış sonrasındaki garantilerinin sıvı hasarlarını kapsamaması gerekçesiyle 10 milyon euro para cezası verildiği bildirildi.

'APPLE'IN SUYA DAYANIKLILIĞI TESTLERDE GEÇERLİ'

Açıklamada, Apple'ın, farklı iPhone modellerinin tanıtımında yer alan 1 ila 4 metre arasında değişen derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olma özelliğinin aslında sadece statik ve saf su ile yapılan laboratuvar testlerinde geçerli olduğu ve normal kullanım koşulları altında olmadığı, tanıtımlarda bunu netleştirmediği kaydedildi.

iPhone suya dayanıklılık

Apple'ın bu ürünlerin satışı sırasında verdiği garantinin, sıvıların yol açtığı hasarı kapsamadığına işaret edilen açıklamada, bu ürünlerin reklamlarında öne çıkarılan "su geçirmez" özellik dikkate alındığında, ne tür bir garanti sunulduğunun açık ve net olmadığı vurgulandı.

İŞTE KARARA GÖRE YANILTICI BİLGİLER İÇEREN İPHONE MODELLERİ

Sıvı nedeniyle zarar gören iPhone telefonların satış sonrası verilen garanti kapsamına alınmamasının Apple'ın "agresif ticari uygulaması" olarak nitelendirildiği belirtilen açıklamada, tanıtım ve promosyonlarında yanıltıcı bilgiler içeren söz konusu akıllı telefon modellerinin iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olduğu bildirildi.

(AA)

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