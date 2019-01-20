İtalya düzensiz göç sorunu için AB'den çözüm istiyor

Bu arada Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri kurtarma faaliyetleri yürüten Sea Watch adlı sivil toplum kuruluşuna ait bir geminin dün Libya açıklarında 47 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirildi. Sea Watch yetkilileri, İtalyan basınına yaptıkları açıklamalarda, 8'i reşit olmayan 47 düzensiz göçmenin karaya çıkarılmaları için şu ana kadar hiçbir ülkenin yardım etmediğini vurgulayarak, "Libyalılara gönderildik ama bize cevap vermiyorlar. Onlarla konuşmanın hiçbir yolu yok, telefonlara bile cevap vermiyorlar." dedi.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati de Palermo kentine ziyaretinde gazetecilere değerlendirmesinde "Bu kadar zavallı masumun ölümünü kabul edemeyiz. Akdeniz barış denizi olmalı, toplu mezar değil." şeklinde konuştu.

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AB bu soruna daha fazla izleyici kalamaz." ifadesini kullandı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerinden dolayı insan ticareti yapan suç örgütleri ile koordineli iş yaptıkları iddiasıyla sivil toplum kuruluşlarını suçlayan açıklamalarına da tepki gösteren Sea Watch yetkilileri, "Hiç kimse bize nereye gitmemiz gerektiğini söylemiyor." şeklinde konuştu.

Aşırı sağ Lig partisinin lideri ve göçmen karşıtı ifadeleriyle öne çıkan Salvini, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandıklarını silah ve uyuşturucuya yatıran insan ticareti yapanlara asla alet olmadım, olmayacağım. Sivil toplum örgütleri kurallara ve düzene saygı göstermiyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Salvini ayrıca, göçmenlere destek verdiği için İtalya'daki sol görüşlü belediye başkanları için de "Maaşları İtalyanlar tarafından ödenen belediye başkanları, kaçakların haklarını savunacaklarına vatandaşlarının refahı ve işleriyle uğraşmalılar." görüşünü savundu.

Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Partinin Genel Sekreteri ve eski Başbakan Matteo Renzi de resmi Twitter hesabından "Biz İtalya'yız. Denizde insan var ise ilk onları kurtarırız sonra tartışırız." diyerek İtalyan hükümetini eleştirdi.