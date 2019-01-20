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İtalya düzensiz göç sorunu için AB'den çözüm istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta: - "AB bu soruna daha fazla izleyici kalamaz" - Sivil toplum kuruluşu Sea Watch: - "(Libya açıklarında kurtardıkları 47 düzensiz göçmenin karaya çıkarılabilmesi) Libyalılara gönderildik ama bize cevap vermiyorlar. Onlarla konuşmanın hiçbir yolu yok, telefonlara bile cevap vermiyorlar"

MADRİD (AA) - Akdeniz'de hafta sonunda Libya açıklarında ve İspanya-Fas arasında öldükleri tahmin edilen yaklaşık 170 kayıp düzensiz göçmen haberlerinin ardından İtalya'dan gelen açıklamalarda Avrupa Birliği (AB) eleştirildi.

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AB bu soruna daha fazla izleyici kalamaz." ifadesini kullandı.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati de Palermo kentine ziyaretinde gazetecilere değerlendirmesinde "Bu kadar zavallı masumun ölümünü kabul edemeyiz. Akdeniz barış denizi olmalı, toplu mezar değil." şeklinde konuştu.

Bu arada Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri kurtarma faaliyetleri yürüten Sea Watch adlı sivil toplum kuruluşuna ait bir geminin dün Libya açıklarında 47 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirildi. Sea Watch yetkilileri, İtalyan basınına yaptıkları açıklamalarda, 8'i reşit olmayan 47 düzensiz göçmenin karaya çıkarılmaları için şu ana kadar hiçbir ülkenin yardım etmediğini vurgulayarak, "Libyalılara gönderildik ama bize cevap vermiyorlar. Onlarla konuşmanın hiçbir yolu yok, telefonlara bile cevap vermiyorlar." dedi.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerinden dolayı insan ticareti yapan suç örgütleri ile koordineli iş yaptıkları iddiasıyla sivil toplum kuruluşlarını suçlayan açıklamalarına da tepki gösteren Sea Watch yetkilileri, "Hiç kimse bize nereye gitmemiz gerektiğini söylemiyor." şeklinde konuştu.

Aşırı sağ Lig partisinin lideri ve göçmen karşıtı ifadeleriyle öne çıkan Salvini, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandıklarını silah ve uyuşturucuya yatıran insan ticareti yapanlara asla alet olmadım, olmayacağım. Sivil toplum örgütleri kurallara ve düzene saygı göstermiyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Salvini ayrıca, göçmenlere destek verdiği için İtalya'daki sol görüşlü belediye başkanları için de "Maaşları İtalyanlar tarafından ödenen belediye başkanları, kaçakların haklarını savunacaklarına vatandaşlarının refahı ve işleriyle uğraşmalılar." görüşünü savundu.

Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Partinin Genel Sekreteri ve eski Başbakan Matteo Renzi de resmi Twitter hesabından "Biz İtalya'yız. Denizde insan var ise ilk onları kurtarırız sonra tartışırız." diyerek İtalyan hükümetini eleştirdi.

- Papa'dan ölen düzensiz göçmenler için dua

Diğer yandan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus da Vatikan'daki pazar ayininde, ölen düzensiz göçmenler için dua etti.

Papa, yaptığı konuşmada, "Akdeniz'de batan teknenin 170 kurbanını düşünüyorum. Onların acısını yüreğimde hissediyorum. Hayatları için bir gelecek arıyorlardı. Onlar belki de insan ticareti yapanların kurbanları." dedi.

Uluslararası Göç Örgütünün resmi rakamlarına göre 2018 yılında Kuzey Afrika kıyılarından deniz yoluyla Avrupa'ya toplam 4 bin 216 düzensiz göçmen gelirken, 2017 yılında bu rakam 2 bin 365 idi. Avrupa'ya 2018 yılında gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 80'i İspanya kıyılarının olduğunu güzergahı kullandı.

Akdeniz'de son 48 saat içinde kendilerini taşıyan tekne ve botların batması sonrası kayıp olan yaklaşık 170 düzensiz göçmenin öldükleri belirtiliyor. Libya açıklarında 120 göçmeni taşıyan bir botun batması sonrası İtalyan donanması sadece 3 kişiyi kurtarabilmişti. İspanya ve Fas arasındaki Alboran Denizi'nde de batan tekneden dolayı 53 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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