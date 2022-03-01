İtalya evlenenleri ihya edecek! İtalya Lazio bölgesinde evlenene para yardımı mı yapacak? İtalya Lazio bölgesinde evlenenlere ne kadar para veriyor?

İtalya yeni evlenenlere destek çıkıyor. İtalya'nın Lazio bölgesinde evlenen çiftlere Lazio yetkilileri para yardımında bulunuyor. Bu ‘Sevgiyle Lazio'da’ (Lazio in Love) adlı proje, koronavirüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı amaçlamaktadır. Lazio çok geniş bir bölgeyi kaplıyor. Evlenen çiftler istediğkleri gibi bir düğünü yapabilecekler. İster mütevazi bir düğün olsun isterseler de şato düğünü hiç farketmeksizin para yardımı yapılacak.

İTALYA LAZİO EVLENENLERE NE KADAR YARDIM YAPACAK?

İtalya'nın başkenti Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio belediyesi bölgede evlenen çiftlere 2 bin euro yani yaklaşık 31 bin TL vereceğini duyurdu. Bu yardımdan yabancılar da yararlanabilecek.

İtalya’nın Lazio bölgesindeki yetkililer, düğünleri ister Roma'da, ister görkemli bir yerde veya bir kırda olsun, bölgede evlenen çiftlere 2 bin euro, yaklaşık 31 bin lira verdiklerini açıkladı. ‘Sevgiyle Lazio'da’ (Lazio in Love) adlı proje, koronavirüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı hedeflemektedir. Lazio bölgesinde başkent Roma’nın dışında Tivoli, Latina, Viterbo, Pomezia gibi bilinen kentlerin yer aldığı 13 şehri kapsıyor.

Lazio bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çiftlerin bugünden itibaren taleplerini iletebileceği ve başvuruları kabul edildiği takdirde düğün planlayıcısı, gelinlik ve damatlık, mekan, yemek, çiçekler ve araba dahil olmak üzere Lazio merkezli düğün hizmetlerine harcadıkları paranın 2 bin euroyu alabilecekleri açıklandı.

İTALYA EVLENEN ÇİFTLERE YARDIM EDİYOR

NTV’nin aktardığı habere göre, Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, “Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik” şeklinde konuştu. Pandemi başladığından bugüne kadar bölgede sadece 9 bin düğün yapıldığı kaydedildi. Başlatılan bu projeyle evlenen çift sayısının arttırılması planlanıyor.

