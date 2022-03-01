HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya evlenenleri ihya edecek! İtalya Lazio bölgesinde evlenene para yardımı mı yapacak? İtalya Lazio bölgesinde evlenenlere ne kadar para veriyor?

İtalya evlenenleri ihya edecek! İtalya Lazio bölgesinde evlenene para yardımı mı yapacak? İtalya Lazio bölgesinde evlenenlere ne kadar para veriyor?

01.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya evlenen her çifte para yardımında bulunacak. Pandemi dolayısıyla ve düğün masraflarının ağır olmasından dolayı çiftler düğünlerini ya erteliyor ya da iptal ediyorlar. İtalya, Lazio belediyesi bu duruma el attı. Roma'nın da içerisinde yer aldığı Lazio belediyesi bölgede evlenen her çifte para yardımında bulunacak. italya'nın Lazio bölgesindeki yetkililer evlenecek çiftlerin ne tür bir düğün yapacaklarına da karışmıyor. İşte detaylar!

İtalya evlenenleri ihya edecek! İtalya Lazio bölgesinde evlenene para yardımı mı yapacak? İtalya Lazio bölgesinde evlenenlere ne kadar para veriyor?

İtalya yeni evlenenlere destek çıkıyor. İtalya'nın Lazio bölgesinde evlenen çiftlere Lazio yetkilileri para yardımında bulunuyor. Bu ‘Sevgiyle Lazio'da’ (Lazio in Love) adlı proje, koronavirüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı amaçlamaktadır. Lazio çok geniş bir bölgeyi kaplıyor. Evlenen çiftler istediğkleri gibi bir düğünü yapabilecekler. İster mütevazi bir düğün olsun isterseler de şato düğünü hiç farketmeksizin para yardımı yapılacak.

İTALYA LAZİO EVLENENLERE NE KADAR YARDIM YAPACAK?

İtalya'nın başkenti Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio belediyesi bölgede evlenen çiftlere 2 bin euro yani yaklaşık 31 bin TL vereceğini duyurdu. Bu yardımdan yabancılar da yararlanabilecek.

İtalya’nın Lazio bölgesindeki yetkililer, düğünleri ister Roma'da, ister görkemli bir yerde veya bir kırda olsun, bölgede evlenen çiftlere 2 bin euro, yaklaşık 31 bin lira verdiklerini açıkladı. ‘Sevgiyle Lazio'da’ (Lazio in Love) adlı proje, koronavirüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı hedeflemektedir. Lazio bölgesinde başkent Roma’nın dışında Tivoli, Latina, Viterbo, Pomezia gibi bilinen kentlerin yer aldığı 13 şehri kapsıyor.

Lazio bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çiftlerin bugünden itibaren taleplerini iletebileceği ve başvuruları kabul edildiği takdirde düğün planlayıcısı, gelinlik ve damatlık, mekan, yemek, çiçekler ve araba dahil olmak üzere Lazio merkezli düğün hizmetlerine harcadıkları paranın 2 bin euroyu alabilecekleri açıklandı.

İTALYA EVLENEN ÇİFTLERE YARDIM EDİYOR

NTV’nin aktardığı habere göre, Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, “Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik” şeklinde konuştu. Pandemi başladığından bugüne kadar bölgede sadece 9 bin düğün yapıldığı kaydedildi. Başlatılan bu projeyle evlenen çift sayısının arttırılması planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştüBakan Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü
Kiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildiKiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildi
6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı
Anahtar Kelimeler:
pandemi İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'

'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.