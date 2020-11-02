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İtalya genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak, seyahat ve alışveriş kısıtlanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 17:14 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasının vurmasıyla vaka sayılarının yeni rekorlar kırdığı Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, koronavirüs kısıtlamalarını sıkılaştırdı.

İtalya genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak, seyahat ve alışveriş kısıtlanacak

Pandemiyi frenlemek için günlük hayata getirilen kısıtlamaların protesto edildiği İtalya'da tümden sokağa çıkma yasağı ve karantina ilan etmekten geri duran Başbakan Giuseppe Conte, ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Parlamentoya hitap eden Conte, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceği tarihi ve saatlerini ilan etmezken, İtalyan basını akşam 21.00 ya da 22.00'den itibaren geçerli olacağını duyurdu. Bazı bölgelerde 23.00 ya da 00.00-05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı yürürlükte.

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın 12 Ekim'de açıkladığı gibi İtalya'yı risk seviyesine göre üç bölgeye ayıracağını açıklayan Conte, bulaş ve vaka sayılarının daha yüksek olduğu bölgelerde daha sıkı önlemler uygulanacağını ve bu kapsamda seyahat kısıtlamalarının da hayata geçirileceğini belirtti.

En ağır kısıtlamaların ne olacağına açıklık getirmedi, ama ülke çapında haftasonunda alışveriş merkezlerinin kapatılacağını ve toplu taşımada kapasite sınırının yüzde 80'den 50'ye indirileceğini söyledi.

İtalya'da yeni vaka sayısının bir ayda 10 katına çıkması ve son dönemde günde 30 bin düzeyine fırlamasına koşut hastaneler ve yoğun bakım üniteleri zorlanırken, Başbakan daha sert önlemler uygulamazlarsa gelecek ay 20 bölgeden 15'inde yoğun bakım ünitelerinin dolacağı uyarısını yaptı.

"Daha sıkı kısıtlamalarla müdahale etmek zorundayız" diyen Conte, yeni önlemlerle ilgili birkaç gün içinde kanun hükmünde kararname çıkaracaklarını duyurdu. Bu, İtalya Başbakanı'nın yeni dalgayı frenlemek amacıyla bir aydan kısa sürede çıkardığı dördüncü kanun hükmünde kararname olacak.

İtalya'da halihazırda spor salonları, sinemalar ve tiyatrolar kapatıldı, barlarla restoranlar 18.00'de kapanmak zorunda, evde 6 kişiden fazlasını misafir etmek yasak, kamu binalarında ve açık havada maske takma zorunluluğu var.

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