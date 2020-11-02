İtalya genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak, seyahat ve alışveriş kısıtlanacak

Pandemiyi frenlemek için günlük hayata getirilen kısıtlamaların protesto edildiği İtalya'da tümden sokağa çıkma yasağı ve karantina ilan etmekten geri duran Başbakan Giuseppe Conte, ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Parlamentoya hitap eden Conte, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceği tarihi ve saatlerini ilan etmezken, İtalyan basını akşam 21.00 ya da 22.00'den itibaren geçerli olacağını duyurdu. Bazı bölgelerde 23.00 ya da 00.00-05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı yürürlükte.

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın 12 Ekim'de açıkladığı gibi İtalya'yı risk seviyesine göre üç bölgeye ayıracağını açıklayan Conte, bulaş ve vaka sayılarının daha yüksek olduğu bölgelerde daha sıkı önlemler uygulanacağını ve bu kapsamda seyahat kısıtlamalarının da hayata geçirileceğini belirtti.

En ağır kısıtlamaların ne olacağına açıklık getirmedi, ama ülke çapında haftasonunda alışveriş merkezlerinin kapatılacağını ve toplu taşımada kapasite sınırının yüzde 80'den 50'ye indirileceğini söyledi.