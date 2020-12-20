İtalya, Hollanda, Belçika koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere'den seyahatı yasakladı, diğer ülkeler sırada

İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, birçok Avrupa ülkesi İngiltere'den seyahatleri yasakladı ya da yasaklamayı değerlendiriyor.

Hollanda, Belçika ve İtalya uçuşları yasakladı, Belçika tren seferlerini de askıya aldı.

Fransa ve Almanya'nın da benzer bir adım atacağı bildiriliyor.

Yeni mutasyon, Londra ve İngiltere'nin güneydoğusunda hızla yayıldı.

İngiltere Başbakanı Borish Johnson dün yaptığı açıklamada, dördüncü aşama önlemleri uygulamaya sokmuş ve Noel tatili döneminde kuralların gevşetilmesi planını iptal etmişi.

Üst düzey sağlık yetkilileri, yeni mutasyonun daha ölümcül olduğu ya da aşılara farklı tepki verdiği yönüned bir kanıt olmadığını, ancak eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü aynı mutasyonun, Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğünü bildirdi.

İngiltere'nin yeni mutasyon duyurusundan saatler sonra, Hollanda hükümeti saatler sonra 1 Ocak'a kadar tüm yolcu uçuşlarının yasaklandığını açıkladı. Hükümet "yeni virüsün Hollanda'ya yayılması riskini mümkün olduğunca minimize etmek için" yasaklandığını bildirdi.