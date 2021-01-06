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İtalya İçişleri Bakanlığı raporu: Covid aşısı dağıtımına mafya sızabilir

06.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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İtalya İçişleri Bakanlığı raporu: Covid aşısı dağıtımına mafya sızabilir

İtalya'da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda, mafya örgütlerinin koronavirüs aşılarının dağıtımına sızmaları riski bulunduğuna dair uyarı yapıldı.

İtalya'da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda, mafya örgütlerinin koronavirüs aşılarının dağıtımına sızmaları riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

Polis, jandarma ve mafyayla mücadele müfettişliği gibi farklı kolluk kuvvetlerinden oluşan "İzleme ve Analiz Kurumu" tarafından hazırlanan raporda, mafyanın Covid-19 salgınından faydalanma yöntemlerine odaklanılıyor.

Rapora göre mafya grupları, pandeminin yol açtığı olağanüstü durumdan ekonomik çıkar elde etmek için birçok alanda girişimlerde bulunuyor.

Mafya yapılanmaları, salgın ve kısıtlayıcı tedbirlerin yol açtığı ekonomik kayıplara karşı hükümetin devreye soktuğu destek paketlerinden faydalanmaya çalışıyor.

Mafyanın, turistik tesisler ve ticari işletmelerde zorunlu olan hijyen hizmetlerine sızma girişimleri de raporda yer alıyor.

Pandeminin mevcut aşamasındaki en kritik hizmetlerden olan aşı kampanyasına da mafyanın sızmasından endişe ediliyor. İçişleri Bakanlığı raporunda, halen koronavirüs aşısındaki arz-talep dengesizliğinden mafyanın faydalanması riskine işaret ediliyor.

Mafya örgütlerinin özellikle aşının dağıtımı çalışmalarına sızması tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

Genel suç oranları düştü, siber suçlar arttı

Rapordaki bir başka başlıkta da, salgın ve kısıtlayıcı tedbirler süresince suç oranlarındaki değişim analiz ediliyor.

İtalya'da Mart-Ekim 2020 döneminde genel suç oranlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldığı, ancak siber suçların büyük artış gösterdiği görülüyor.

Rapora göre İtalya'da Mart-Ekim ayları arasında kayıtlara geçen genel suç oranı yüzde 25 düştü. Siber suçlarda ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 34.8 artış kaydedildi.

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