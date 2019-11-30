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İtalya ile Çin arasında Hong Kong polemiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

Aktivist ve demokrasi yanlısı Demosist Partisinin genel sekreteri Joshua Wong’un İtalyan parlamentosuna video-konferans yöntemiyle bağlanması İtalya ile Çin arasında diplomatik polemiğe yol açtı

Hong Konglu öğrenci aktivisti ve demokrasi yanlısı Demosist Partisi’nin genel sekreteri Joshua Wong’un bazı İtalyan parlamenterlerin daveti üzerine İtalyan parlamentosuna video-konferansla bağlanması, İtalya ile Çin arasında diplomatik polemiğe yol açtı.

İtalyan parlamentosundaki Radikal Parti ve aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisine (FdI) mensup bazı parlamenterlerin, video-konferans yöntemiyle Joshua Wong’u parlamentonun ev sahipliği yaptığı toplantıya bağlamaları ve görüşlerini yansıtmalarına Çin’in Roma Büyükelçiliğinden tepki geldi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Wong’un gerçeği çarpıtıp, şiddeti meşrulaştırdığı ve Hong Kong’a yabancı güçlerin müdahalesini savunduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Hong Konglu aktivistle video-konferans aracılığıyla görüşen İtalyan parlamenterler sorumsuz davranmakla suçlandı.

Çin’in Roma Büyükelçiliğinin bu açıklamasına İtalya’dan yanıt gecikmedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, Çin Büyükelçiliği'nin ifadelerinin, "kabul edilemez ve İtalyan parlamentosunun egemenliğine bütünüyle saygısızlık" olduğu belirtildi.

Çift kanatlı İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato’nun Başkanı Elisabetta Casellati, kimsenin demokrasilerinin yapı taşı olan düşünce özgürlüğünü tartışma konusu edemeyeceğini belirterek, Çin Büyükelçiliği'nin açıklamasını "kabul edilemez" olarak tanımladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Büyükelçiliği’nin açıklamasına tepki gösterdi. Fico, "Parlamenterlerin siyasi görüş ve düşüncelerini ifade etme haklarını her zaman savunurum ve savunacağım da. Çin Büyükelçiliği'nin, Wong ile parlamenterlerin katıldığı toplantıya ilişkin açıklaması son derece saygısız." ifadesini kullandı.

- Wong ne demişti?

İtalyan Senatosundaki toplantıya önceki gün video-konferansla bağlanan Wong, "5 aydır göstericilerle silah kullanan polisin şiddeti içinde yaşıyoruz. Bazı İtalyan firmaları da polislere tedarik sağlıyor. İtalya gibi sorumlu ülkelerin uygun önlemleri alabileceğini göstermesi gerekiyor." demişti.

Wong, İtalya'yı Hong Kong polisinin göstericilere karşı kullandığı araç-gereçlerin ihracatını da kapsayan ABD’ninkine benzer önlemleri uygulamaya çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Hong Kong İtalya Joshua Wong

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