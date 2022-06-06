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İtalya'nın başkenti Roma'daki PKK yürüyüşüne Türkiye'den tepki! Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

06.06.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen skandal PKK gösterisine Türkiye'den tepki geldi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki PKK yürüyüşüne Türkiye'den tepki! Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Geçtiğimiz günlerde Roma'da PKK yanlısı bir grup Türkiye aleyhine sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Yürüyüşe Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da katılmış, sosyal medya hesabından "Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız" paylaşımıyla terör örgütüne destek vermişti.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Roma'da PKK gösterisi nedeniyle duyulan rahatsızlık Marrapodi'ye iletildi.

Görüşmede, PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve terörist başına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesi nedeniyle duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talep tekrarlanarak İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk İtalya Roma
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