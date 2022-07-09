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İtalya Serie A'da ilk kadın hakem: "Ailem futbol oynamama izin vermedi, ben de hakem oldum"

09.07.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da futbol liginin zirvesi Serie A'da gelecek sezon ilk kez bir kadın hakem görev yapacak. 32 yaşındaki hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, küçükken ailesinin futbolcu olmasına izin vermediğini, bu yüzden hakemlik yolunu seçtiğini söyledi.

İtalya Serie A'da ilk kadın hakem: "Ailem futbol oynamama izin vermedi, ben de hakem oldum"

İtalya'da futbol liginin zirvesi Serie A'da gelecek sezon ilk kez bir kadın hakem görev yapacak. 32 yaşındaki hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, küçükken ailesinin futbolcu olmasına izin vermediğini, bu yüzden hakemlik yolunu seçtiğini söyledi.

İtalya Futbol Federasyonu ve İtalyan Hakemler Birliği dün Maria Sole Ferrieri Caputi ile bir basın toplantısı düzenledi. Ferrieri Caputi futbol tutkusunu ve hakemliğe nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Futbola her zaman hevesliydim ama ailem oynamamı istemiyordu, devir farklıydı. Avlularda oynuyordum. Hakemlik kursunu duyduğumda bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşündüm."

Dünya Kupası ve Avrupa Kupası'nda görev yapan eski hakem Carina Vitulano'nun kendisi için bir örnek teşkil ettiğini anlatan Ferrieri Caputi, "(Vitulano) hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlamamı sağladı. Şimdi de ben genç kızlara yapabileceklerini, istedikleri her yere gelebileceklerini göstermek istiyorum" dedi.

İtalya'da yönettiği maçlarda özellikle alt liglerde ilk başlarda önyargı ve güçlüklerle karşılaştığını anlatan hakem bu tecrübelerini, "Evet yaralandığım oldu ama bunlar beni daha da iyisini yapmaya itti" diye anlattı.

İtalyan Hakemler Birliği verilerine göre ülkedeki hakemlerin yalnızca yüzde 6 kadarı kadın, ancak bu oran artış eğiliminde. Son sezonda ilk kez hakemlik yapanlar arasında kadınların oranı yüzde 11'in üzerindeydi.

Hakemler Birliği Başkanı Alfredo Trentalange, kadın hakemlerin sıra dışı vakalar olarak değerlendirilmeyeceği bir gelecek için çalıştıklarını vurguladı.

Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da gittikçe büyüyen "kadın hakemler dünyasına destek vereceklerini" belirtti.

Maria Sole Ferrieri Caputi, bugünkü ulusal gazetelerde, "Bariyerleri yıkan kadın hakem" gibi başlıklarla yer aldı.

Gazeteler, Ferrieri Caputi'nin şu sözlerine de yer verdi:

"Bu tarihi sonuç hem büyük bir gurur hem de sorumluluk getiriyor çünkü benim yapacaklarım, diğer kadınların nasıl değerlendirileceğinde de etkili olabilir."

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