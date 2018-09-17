"İnsanları bilgisi dışında görüntüleyip, daha sonra o görüntüleri başka mecralarda kullanmak, Almanya'da olduğu gibi Avusturya'da da yasaktır. Burada sıradan bir konuşmadan bahsetmiyoruz. İleriye dönük herhangi bir bakanlar toplantısı ya da devlet başkanları toplantısında, yapılacak konuşmaların kayıt altına alınıp alınmayacağından kaygı duyulacaksa, bu tür toplantılarda kimse dürüst olarak fikrini beyan etmez.”

Salvini'yi kendisini "önceden hesaplanmış bir kışkırtmayla pusuya düşürmekle" suçlayan Asselborn, Salvini'nin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tartışma görüntülerinin de kendisinin bilgisi dışında paylaşıldığını vurguladı. Cuma günü söylediklerinin de arkasında olduğunun altını çizen Asselborn, şunları kaydetti:

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile geçen cuma günü Avusturya'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Göç Toplantısı'nda tartıştığı Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn arasındaki sözlü atışma devam ediyor.

Salvini'nin siyasi söylemlerini de eleştiren Asselborn, "Salvini, 1930'lu yılların faşist yöntemlerini ve söylemlerini kullanıyor." dedi.

- "Lüksemburg'da göçmenleri çok seviyorsanız, hepsini kabul edin"

Bunun üzerine Salvini de Facebook hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Salvini, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vergi cenneti Lüksemburg'un sosyalist bakanı, İtalyan muhacir atalarımızı bugün gelen yasa dışı göçmenlerle kıyasladıktan ve konuşmamı bir hakaret sözcüğü haykırarak kestikten sonra bugün bana 'Faşist' diyor. Ben de diyorum ki, Lüksemburg'da ne sorunları var? Burada faşizm yok, sadece kurallara uyuyoruz. Eğer Lüksemburg'da göçmenleri çok seviyorsanız, hepsini kabul edebilirsiniz. Biz İtalya'da çok fazla göçmen kabul ettik."

Daha sonra akşam katıldığı bir televizyon programında da konuya değinen Salvini, Asselborn'u "İtalya'ya gelip uyuşturucuyla uğraşan ve hırsızlık yapanlarla hiçbir alakası olmayan İtalyan göç tarihinini bilmeyen cahil biri" olmakla suçladı.

Salvini, "Hiçbir argümanı olmayanlar, bana 'Faşist, popülist, ırkçı' demeye devam ediyor." diye konuştu.