HABER

İtalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 21:06 | Son Güncelleme

İtalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MADRİD (AA) - Roma'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ndeki törene, büyükelçilik mensupları, İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine halkın demokrasi ve milli iradeye sahip çıktığını söyledi.

Darbe girişiminde şehit düşen ve gazi olanlara minnet duyduklarını ifade eden Esenli, Türkiye'de yürütülen mücadeleyle ana omurgasını kaybeden FETÖ'nün, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığını, bu noktada yurt dışı yapılanmalarına karşı mücadelenin daha çok önem kazandığını dile getirdi.

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdüSamsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü
Bursa’da binlerce kişi tek yürek olduBursa’da binlerce kişi tek yürek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni İtalya roma Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli

En Çok Okunan Haberler

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.