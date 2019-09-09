İtalya'da 2. Conte hükümeti güvenoyu arıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, kurduğu ikinci hükümetle ülkesinde yeni reform döneminin başladığını söyledi.

Conte, kendisinin liderliğinde geçen hafta kurulan düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisinden (LEU) oluşan koalisyon hükümetinin programını, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde açıkladı ve yeni hükümeti için güvenoyu istedi.

"Bu siyasi proje, yeni, çözüm odaklı reform dolu döneme işaret ediyor." diyen Başbakan Conte, M5S-PD birlikteliğinin İtalya'nın geleceğine yönelik bir proje olduğunu dile getirdi.

Conte, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı yeniden ayağa kaldırmaları ve buna yönelik bütçe hazırlamaları gerekliliğine değinerek "Ülkeyi sağlam bir büyüme ve sürdürülebilir kalkınma beklentisine yönlendirecek bir bütçenin hazırlanmasından başlamak üzere, mücadele edilmesi gereken pek çok zorluk bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Vergi oranlarını azaltsalar bile her bireyin vergi ödemesi gerektiğinin altını çizen Conte, vergi kaçakçılığının önüne geçecek şekilde işçiden yana bir sistem kurmak istediklerini kaydetti.