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İtalya'da 2. Conte hükümeti güvenoyu arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

Başbakan Giuseppe Conte, kurduğu 2. koalisyon hükümetinin programını Temsilciler Meclisi'nde açıkladı - Aşırı sağcı partiler erken seçim çağrısıyla Roma'da meydanlara indi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, kurduğu ikinci hükümetle ülkesinde yeni reform döneminin başladığını söyledi.

Conte, kendisinin liderliğinde geçen hafta kurulan düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisinden (LEU) oluşan koalisyon hükümetinin programını, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde açıkladı ve yeni hükümeti için güvenoyu istedi.

"Bu siyasi proje, yeni, çözüm odaklı reform dolu döneme işaret ediyor." diyen Başbakan Conte, M5S-PD birlikteliğinin İtalya'nın geleceğine yönelik bir proje olduğunu dile getirdi.

Conte, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı yeniden ayağa kaldırmaları ve buna yönelik bütçe hazırlamaları gerekliliğine değinerek "Ülkeyi sağlam bir büyüme ve sürdürülebilir kalkınma beklentisine yönlendirecek bir bütçenin hazırlanmasından başlamak üzere, mücadele edilmesi gereken pek çok zorluk bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Vergi oranlarını azaltsalar bile her bireyin vergi ödemesi gerektiğinin altını çizen Conte, vergi kaçakçılığının önüne geçecek şekilde işçiden yana bir sistem kurmak istediklerini kaydetti.

Conte, ülkesinin AB ile ilişkilerinde ulusal çıkarlarını koruyacaklarını vurgulayarak, bunu da ülkeyi dıştan gelebilecek ekonomik etki ve baskılara maruz bırakmadan yapacaklarını anlattı.

- Tartışmalı güvenlik yasası gözden geçirilecek

Başbakan Conte, ülkesinin başını ağrıtan konuların başında gelen göç meselesinin sorumluluk ve kurallar boyutunda ele alınması gerektiğini vurguladı.

Conte, bir önceki hükümetinde, yasa dışı göçü önleme maksadıyla uygulamaya konulan ve tartışmalara yol açan güvenlik yasasının da Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri doğrultusunda gözden geçirileceği bilgisini paylaştı.

Lig Partisi milletvekilleri de Başbakan'ın konuşmasını sık sık keserek, "Koltuk sevdalıları" diye bağırdı.

Başbakan Conte'nin konuşmasının ardından partiler, program üzerinde görüşlerini açıklamak üzere söz alırken, güven oylamasının TSİ 20.30 civarında yapılması bekleniyor.

- Aşırı sağcılardan meclis önünde protesto

Öte yandan, Başbakan Conte konuşmasını yaparken, aşırı sağcı partiler Lig ve İtalya'nın Kardeşlerinin çağrısıyla toplanan ellerinde İtalyan bayraklı binlerce kişi, başkent meydanlarını doldurdu.

Yeni hükümeti protesto eden ve bir an önce erken seçim isteyen kalabalık, Temsilciler Meclisi önündeki Montecitorio Meydanı ve Başbakanlık Sarayı etrafında toplandı.

İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve meclis ile başbakanlık önünü polis araçlarıyla kapattığı görüldü.

Temsilciler Meclisi önündeki mitingde konuşan Lig Partisi lideri Matteo Salvini de "Seçimlerden kaçabilirler ama sonsuza kadar kaçamazlar. Seçimlere gittiğimizde de biz kazanacağız. Kuzeyden güneye, şehir-şehir, her yerde, parlamentoda ciddi şekilde muhalefet yapacağız." diye konuştu.

Salvini, meydanda toplananları 19 Ekim'de Roma'da yapacakları büyük mitinge davet etti.

İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni de 2. Conte hükümetinin, İtalyanlara değil, Avrupalılara hizmet ettiğini savunarak, "Bu hükümet, Avrupa önünde diz çökmeye gidiyor, İtalyanların çıkarlarını gerçekleştirmeye değil." dedi.

Her yaştan insanın katıldığı eylemde sık sık "Matteo asla vazgeçme", "Hemen seçim" sloganları atıldığı gözlendi.

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