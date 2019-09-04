İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

İtalya'da yeni hükümeti kurma görevini üstlenen mevcut Başbakan Giuseppe Conte, kabine listesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu ve burada yer alacak isimleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan 29 Ağustos'ta yeni hükümeti kurma görevini alan Başbakan Conte, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisinin (LEU) üzerinde anlaştığı hükümet programı ile kabine listesini bugün Cumhurbaşkanına sundu.

Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Conte, geleceğe yönelik güçlü bir program hazırladıklarını belirterek, "En yüksek enerjimizi, becerilerimizi, İtalya'ya, kuzeyden güneye tüm vatandaşlarımızı daha iyiye götürmeye adayacağız." dedi.

Kabinesindeki isimleri tek tek açıklayan Conte'nin yeni hükümetinde, 10 bakanlık M5S'in, 9 bakanlık PD'nin, 1 bakanlık da LEU'nun oldu. Yeni kabinede toplam 7 kadın bakan görev yapacak.