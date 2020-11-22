HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya’da aktif Covid-19 vaka sayısı 800 bini aştı

İtalya’da aktif Covid-19 vaka sayısı 800 bini aştı

22.11.2020 20:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İtalya’da aktif Covid-19 vaka sayısı 800 bini aştı

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 28 bin 337 yeni vakanın tespit edilmesi ile aktif vaka sayısı 805 bin 947’ye yükseldi.

Koronavirüs salgının Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 28 bin 337 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 408 bin 868’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 562 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 49 bin 823’e yükseldiğini açıkladı.

İtalya’da son 24 saatte 188 bin 747 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 805 bin 947’ye yükselirken, son 24 saatte 43 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 801’e ulaştı. Yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki 4 günlük düzenli düşüş bugün yeniden artış gösterdi.

NOEL ALIŞVERİŞLERİNE SIKI KONTROL

İtalya Bilim Komitesi Koordinatörü Agostino Miozzo yaptığı açıklamada, yaklaşan Noel bayramı öncesi dükkanlarda oluşabilecek kalabalıklar hakkında uyarıda bulundu. Noel alışverişi döneminde yoğun gözetim ve kalabalıklaşmanın engellenmesi için sıkı cezaların getirilmesi gerektiğinin altını çizen Miozzo, "Eğer gerekli önlemler alınmazsa Ocak ayında 3. dalga ile karşı karşıya kalırız" dedi. (İHA)

İtalya’da aktif Covid-19 vaka sayısı 800 bini aştı

İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor! Korkunç görüntülerİtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor! Korkunç görüntüler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Türkiye de taraflar arasında! ABD anlaşmadan çekildiTürkiye de taraflar arasında! ABD anlaşmadan çekildi
Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Olay sözler! Paylaşıp hemen sildi

Olay sözler! Paylaşıp hemen sildi

Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış

Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Covid-19 hastalarını öldüren doktorun hastanesinde Türk hastada hayatını kaybetmiş

Koronavirüslü hastalarını öldüren doktorun kurbanlarından biri Türk olabilir

Türkiye de taraflar arasında! ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi

Türkiye de taraflar arasında! ABD anlaşmadan çekildi

Pompeii’deki kazıda efendi ve kölesinin 'neredeyse mükemmel' korunmuş kalıntıları bulundu

Efendi ve kölesi bu halde bulundu

Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı

Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı

ABD’de sağlık kontrolü olan küçük pandanın görüntüleri paylaşım rekoru kırdı

Görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek

Donald Trump Jr, karantinadaki zamanını böyle geçirecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.