İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi ile Ruslar arasındaki görüşme

Konuşmasında hükümetini savunan Conte, "Başbakanlık olarak edindikleri bilgiler ışığında, Savoini’nin, bu hükümet adına üstlendiği ve yapmış olduğu herhangi bir görev yoktur. Savoini, 15-16 Temmuz 2018’de Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin gezisine eşlik etmiştir. Salvini, Dünya Kupası finali için Rusya’ya gitmiş ertesi gün Rus muhataplarıyla görüşmüştür. Savoini, İçişleri Bakanlığı protokol birimince İtalyan heyetinin içine dahil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Conte, geçen hafta koalisyon ortakları arasında krize yol açan, aralarında Lig’in lideri Matteo Salvini’nin eski sözcüsü Gianluca Savoini’nin de bulunduğu Lig’e yakın 3 ismin, geçen sonbaharda bazı Ruslarla petrol pazarlığı karşılığında partiye finansman sağlanmasını görüşmesi ve buna ilişkin dinleme kayıtlarının ortaya çıkması hakkında parlamentoyu bilgilendirdi.

Conte’nin hitabının ardından anamuhalefetteki Demokratik Parti, hükümette Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Lig’in lideri Matteo Salvini’ye yönelik gensoru vereceğini açıkladı.

Bu arada, Başbakanın, Senato’daki konuşması sırasında koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi’nden (M5S) hiçbir senatörün yerinde olmaması dikkati çekti. M5S parlamenterlerinin, Conte’yi, partilerinin karşı olduğu ve Torino-Lyon kentleri arasındaki yeni yüksek hızlı tren projesinden yana tavır alması sebebiyle protesto ettiği belirtildi.

-"Biz kimseden para almadık"

Başbakan Conte’nin parlamentoya hitabı öncesinde basına konuşan Lig lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Biz kimseden para almadık ya da istemedik. Bu sadece hayal ürünü ve ikinci sınıf casusluk filmi gibi." dedi.

Başbakan’ın konuşmasını dinleyip dinlemeyeceğini sorulan Salvini, "Herkese zamanını istediği gibi kullanmasına izin verin. Ben bakanlıkta olacağım. Burada, göç, mafya, Camorra gibi gerçek sorunlarla ilgileniyorum. Bana bunun için maaş ödeniyor." diye konuştu.