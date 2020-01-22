İtalya'da Dışişleri Bakanı Di Maio partisinin liderliğini bıraktı

İtalya'da koalisyonun büyük ortağı ve parlamentoda birinci parti konumundaki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Luigi Di Maio, parti liderliğinden ayrıldığını açıkladı.

Ülkede eylül ayında Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde kurulan 2. Conte Hükümeti'nin büyük ortağı M5S'de bir süredir görüş ayrılıklarından kaynaklanan parti içindeki kriz, bugün zirveye çıktı.

Hükümette dışişleri bakanlığı görevini yürüten M5S lideri Di Maio, Roma'da partililerden ve destekçilerinden oluşan gruba yaptığı konuşmada, kendi çalışmasını tamamladığını belirterek, liderliği bıraktığını duyurdu. Di Maio, "Bugün, bir dönem kapanıyor. 5 Yıldız Hareketi için bir şeyleri yeniden kurmanın zamanı geldi." dedi.

Luigi Di Maio, M5S'nin son 10 yılda İtalya'nın değişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Ben de siyasi lideri olarak bu hareketin en iyi noktaya gelmesini sağladım ancak bu hareket için değişim zamanı. Benden sonra gelecek olan isme güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Genç lider, "En kötü düşmanlar içimizdekiler ki onlar kendi görünürlükleri için çalışıyorlar." diyerek, parti içindeki krize işaret etti.