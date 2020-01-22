HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İtalya'da Dışişleri Bakanı Di Maio partisinin liderliğini bıraktı

İtalya'da Dışişleri Bakanı Di Maio partisinin liderliğini bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 21:31 | Son Güncelleme

Luigi Di Maio: - "Bugün, bir dönem kapanıyor. 5 Yıldız Hareketi için bir şeyleri yeniden kurmanın zamanı geldi"

İtalya'da koalisyonun büyük ortağı ve parlamentoda birinci parti konumundaki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Luigi Di Maio, parti liderliğinden ayrıldığını açıkladı.

Ülkede eylül ayında Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde kurulan 2. Conte Hükümeti'nin büyük ortağı M5S'de bir süredir görüş ayrılıklarından kaynaklanan parti içindeki kriz, bugün zirveye çıktı.

Hükümette dışişleri bakanlığı görevini yürüten M5S lideri Di Maio, Roma'da partililerden ve destekçilerinden oluşan gruba yaptığı konuşmada, kendi çalışmasını tamamladığını belirterek, liderliği bıraktığını duyurdu. Di Maio, "Bugün, bir dönem kapanıyor. 5 Yıldız Hareketi için bir şeyleri yeniden kurmanın zamanı geldi." dedi.

Luigi Di Maio, M5S'nin son 10 yılda İtalya'nın değişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Ben de siyasi lideri olarak bu hareketin en iyi noktaya gelmesini sağladım ancak bu hareket için değişim zamanı. Benden sonra gelecek olan isme güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Genç lider, "En kötü düşmanlar içimizdekiler ki onlar kendi görünürlükleri için çalışıyorlar." diyerek, parti içindeki krize işaret etti.

"Hükümet, yoluna devam etmeli" diyen Di Maio, parti liderliğinden ayrılışının hükümeti etkilememesi gerektiğinin altını çizdi. Partisinin liderliğini bırakan Di Maio, dışişleri bakanı olarak hükümetteki görevine devam edeceğinin işaretini verdi.

Başbakan Conte, Di Maio'nun açıklamasından önce yaptığı değerlendirmede, bunun hükümeti etkilemeyeceğini, Di Maio'nun kararına kişisel olarak üzüldüğünü ancak saygı duyduğunu ifade etti.

- Seçimlerde birinci yaptığı partisinde sonrasında düşüşe engel olamadı

M5S'nin genç isimlerinden olan 33 yaşındaki Di Maio, Eylül 2017'de parti içi seçimde oyların yüzde 82'sini alarak parti liderliğine seçilmişti.

Di Maio’nun liderliğinde Mart 2018'deki genel seçimlerden yüzde 32,6'lık oy oranıyla birinci parti çıkan M5S, 3 ay kadar süren koalisyon görüşmeleri sonucunda aşırı sağcı Lig Partisi ile hükümet kurmuştu.

Hükümette ağırlığını Lig Partisi ve aşırı sağcı lideri Matteo Salvini’ye kaptıran M5S, Mayıs 2019'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde büyük oy kaybı yaşayarak, yüzde 17,1 oranında oy alabilmişti. M5S'nin oylarının büyük çoğunluğunun Lig'e kaydığı görülmüştü.

Bu oy oranına güvenerek hükümeti bozan Lig'in yerine parlamentodaki merkez sol partilerle 2. Conte Hükümeti'nin kurulmasına destek veren Di Maio liderliğindeki M5S'de bu adım çok tartışılmış, partiden kopuşlar yaşanmıştı.

Son olarak geçen ekim ayında Umbria Bölgesel Yönetimi için yapılan yerel seçimlere hükümet ortakları ittifakla girmiş ancak seçimden Lig’in açık ara galip çıkması, Di Maio'nun partideki liderliğinin de ciddi şekilde sorgulanmasına yol açmıştı.

Mart 2018'de yapılan genel seçimlerden bugüne kadar 31 parlamenterin, M5S'den ayrıldığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!
Bakan Soylu, Abdulkerim Çevik’in taziyesine katıldıBakan Soylu, Abdulkerim Çevik’in taziyesine katıldı
Anahtar Kelimeler:
5 Yıldız Hareketi (M5S) İtalya Luigi Di Maio

En Çok Okunan Haberler

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Meral Akşener'den yanıt!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Akşener'den yanıt!

Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Karamollaoğlu'ndan FETÖ ile mücadele ve erken seçim açıklaması

Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.