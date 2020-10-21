İtalya’da kadına şiddet olaylarında artış kaydedildi

İtalya’da Covid-19 pandemisi sırasında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamasında kadına yönelik şiddet olaylarında büyük artış kaydedildi.

Ulusal bazda faaliyet gösteren D.i.Re (Şiddete karşı kadın ağı) direktörü Antonella Veltri, pandemi sırasında kadına karşı şiddet vak’alarının yaklaşık yüzde 80 arttığını aktardı. 2 Mart- 3 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 983 kadına destek ve sığınma yardımı verdiklerini belirten Veltri, yardım çağrısından bulanan kadınların yüzde 28’inin daha evvel derneğe hiç başvurmamış kadınlardan geldiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından başvuru sayısının ikinci ayda ilk aya göre arttığını aktaran D.i.Re direktörü, 2018 yılı verilerine göre ayda ortalama bin 643 şiddet mağduru kadın misafir ettiklerini belirterek, Mart-Mayıs ayları arasında yaklaşık 3 bin kadına ev sahipliği yaptıklarını ve bunun da yaklaşık yüzde 80 oranında bir artışa denk geldiğini söyledi.

Antonella Veltri, sosyal mesafe kısıtlamaları ve artan talep nedeniyle sığınma merkezlerinin yetersiz kaldığını belirterek gelen bağışları yeni evler kiralamakta kullanmak durumunda kaldıklarını açıkladı.